Les mouvements vont s’intensifier sur les ailes : Ben Lam pourrait quitter prématurément Montpellier, ce qui aurait potentiellement une incidence sur la situation de Vincent Rattez, le All Black Fainga’anuku est dragué... Les clubs en demande ne manquent pas.

Longtemps suspendu à la décision de Damian Penaud, le marché des ailiers promet d’être animé en ce début d’année. Parmi les mouvements à venir, certains sont inattendus. Arrivé dans l’Hérault à l’intersaison, l’ailier néo-zélandais Ben Lam (31 ans), passé par l’Union Bordeaux-Bègles de 2020 à 2022, pourrait selon nos informations quitter le MHR en fin de saison pour, probablement, retourner dans son pays d’origine.

L’ancien international à VII, auteur de deux essais en neuf matchs cette saison, n’a pas affiché un rendement à la hauteur de son statut sous les couleurs du champion de France. Son départ s’expliquerait aussi par un équilibrage de l’effectif en termes de non-Jiff : en libérant Lam, le MHR aurait la possibilité « d’offrir » un contrat au pilier droit anglais d’Exeter Harry Williams (31 ans, 18 sélections), avec qui les contacts sont avancés, comme indiqué par L’Equipe. La situation de Ben Lam pourrait avoir une incidence sur le devenir de Vincent Rattez (30 ans, 8 sélections). Pressenti sur le départ depuis plusieurs mois, l’international peut-il s’attendre à un renversement de situation ? C’est une possibilité.

Vincent Rattez face aux London Irish. Icon Sport - Icon Sport

Pour Adams, la WRU n’est pas vendeuse

De nombreux ailiers sont dans l’indécision. À Toulon, il se pourrait ainsi que Gervais Cordin (24 ans, sous contrat jusqu’en 2024) quitte le club quand il est désormais acquis que Geoffrey Cros (25 ans), en fin de contrat à l’Union Bordeaux-Bègles, ne poursuivra pas l’aventure en Gironde. Non conservé par le Racing 92, Louis Dupichot (27 ans) est un autre jeune ailier français en quête de rebond. Les clubs en demande ne manquent pas. Si Toulon vise un ailier Jiff, d’autres écuries lorgnent le marché international pour se renforcer. C’est notamment le cas de l’UBB, qui recherche un polyvalent centre-ailier, de Clermont et de Lyon. Parmi les joueurs ciblés, on retrouve, comme évoqué sur rugbyrama.fr, Leicester Fainga’anuku (23 ans, 2 sélections).

Jack Nowell (Exeter Chiefs) PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Prochainement en fin de contrat, l’ailier all black a la cote dans l’Hexagone. L’Union Bordeaux-Bègles et Clermont seraient intéressés par le potentiel du puissant Néo-Zélandais (1,88 m, 104 kg), capé à deux reprises l’année dernière et auteur de 37 essais en 82 matchs avec sa province. Les dirigeants des clubs intéressés devront se montrer convaincants pour enrôler celui qui postule à la Coupe du monde en France et qui est considéré comme un futur grand du poste dans son pays. En cas de venue en Top 14, Leicester Fainga’anuku mettrait inévitablement sa carrière internationale entre parenthèses. En attendant le dénouement de ce dossier, le nom de Jack Nowell (29 ans, 46 sélections) devrait continuer à circuler du côté de Michelin, comme c’est le cas depuis plusieurs mois.



Lyon, de son côté, chercherait un profil différent. La presse galloise a prêté, vendredi, au club rhodanien parmi d’autres écuries, l’intention de racheter le contrat de l’électrique international Josh Adams (27 ans, 45 sélections), à qui il reste deux années d’engagement. Mais l’affaire n’est pas d’actualité, la WRU n’étant pas vendeuse, selon nos informations. Quoi qu’il en soit, le Lou est désireux de frapper fort sur le marché des ailiers, alors que Noa Nakaitaci, Tavite Veredamu et Josua Tuisova plieront bagage cet été.