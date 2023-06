Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine beaucoup de mouvements chez les clubs de Pro D2 mais ce n'est pas tout : on en sait plus sur la prochaine destination de Brodie Retallick.

Béziers > Olombel futur directeur sportif ?

Historique directeur du Centre de formation d’Aurillac avant d’avoir été promu au poste de directeur sportif, Walter Olombel (48 ans) pourrait toutefois retrouver son ancien club de Béziers. En effet, l’ancien ailier est fortement pressenti pour revenir la saison prochaine dans son club formateur, où lui ont été également proposées les fonctions de directeur sportif. Pour rappel, des contacts avaient déjà été noués entre Béziers et Olombel la saison dernière, sans être concrétisés.

Carcassonne > Jean-Marc Aué prochain numéro 1

Selon nos informations, Jean-Marc Aué sera le futur manager de Carcassonne. Actuellement entraîneur en charge des trois-quarts, l’ancien joueur passé par Castres, Agen et Béziers succédera à Christian Labit, qui a d’ores et déjà indiqué qu’il ne continuerait pas l’aventure avec l’USC.

Pro D2 - Jean-Marc Aué, actuel entraîneur des trois-quarts de l'US Carcassonne. Icon Sport - Alexandre Dimou

Bayonne > Cotet condamné à une amende

Ce mercredi, Pascal Cotet a été condamné par la justice à payer une amende de 150 euros de dommages et intérêts suite à l’affaire de violences pour laquelle il était poursuivi. Les faits remontent au 3 décembre dernier. Une femme avait accusé le pilier droit bayonnais de l’avoir frappée à la sortie d’une discothèque, tandis qu’une amie de celle-ci avait indiqué avoir été victime d’insultes à caractère racial. Convoqué par la police, l’ancien joueur de Narbonne avait reconnu la gifle, mais nié les insultes à caractère raciste. Par ailleurs, nos confrères de France Bleu indiquent que le pilier devra aussi verser 150 euros à la justice. Ils dévoilent, aussi, que la sanction sera inscrite dans son casier judiciaire.

Lyon > Un partenariat avec une franchise japonaise

Le Lou a officialisé un nouveau partenariat avec le club japonais de Urayasu D-Rocks. Cet engagement permettra au club lyonnais de développer des programmes d’échanges de joueurs avec la franchise de deuxième division japonaise. Les principaux thèmes de la coopération concerneront notamment des partages de données (statistiques, blessures) et des conseils sur la gestion des deux groupes.

Pau > Cinq semaines de suspension pour Lanne-Petit

Reconnu coupable, selon la commission de discipline indépendante de l’EPCR, d’avoir insulté l’arbitre assistante Hollie Davidson lors de la 1re journée de Challenge Cup, Geoffrey Lanne-Petit a été suspendu cinq semaines. Son club, la Section paloise, a écopé d’une amende de 25 000 livres (environ 28 000 euros avec sursis).

Geoffrey Lanne-Petit sera requalifié le 27 février prochain. Icon Sport - Loic Cousin

Discipline > Etcheto et Dimartino convoqués

Vincent Etcheto, l’entraîneur de Soyaux-Angoulême, et Jean-Baptiste Dimartino, son homologue de Massy, ont tous les deux été convoqués devant la commission de discipline. Leur comportement a été signalé par le quatrième arbitre de leur rencontre. Les deux techniciens comparaîtront devant la commission de discipline le 25 janvier.

Carcassonne > Amrouni rempile

Youssef Amrouni (28 ans) poursuit l’aventure avec Carcassonne de prolonger. Le pilier gauche, passé par Nice, Clermont, Aix-en-Provence et Aurillac, a signé un nouveau contrat le liant à l’USC jusqu’en 2025.

Colomiers > Tartas prolonge, Dimcheff en approche

Colomiers et Guillaume Tartas (26 ans) ont signé une prolongation de contrat. Le pilier gauche, formé à l’Aviron bayonnais et arrivé en 2017 en Haute-Garonne, est désormais lié au club à la Colombe jusqu’en juin 2025. Par ailleurs, le talonneur de l’UBB Pablo Dimcheff (23 ans) devrait s’engager avec Colomiers. Passé à Mont-de-Marsan la saison dernière, l’Argentin s’était signalé en inscrivant quatre essais. Il a disputé cinq matchs avec Bordeaux-Bègles cette saison.

Pablo Dimcheff pourrait rejoindre Colomiers à l'intersaison. Icon Sport - Pierre Costabadie

Colomiers (bis) > Marta s’engage

Comme indiqué sur Rugbyrama.fr, les dirigeants columérins sont parvenus à obtenir la signature de l’international portugais Rodrigo Marta (23 ans).Le centre-ailier évoluait à Dax cette saison, après un passage chez les Lusitanos.

Vannes > Arrate dans le viseur

Comme révélé sur Rugbyrama.fr, le trois-quarts centre du Stade français Alex Arrate (25 ans), un temps pressenti à Castres, ne rejoindra pas le CO. Selon nos informations, le joueur – en fin de contrat en juin – a récemment visité les installations de Vannes où il pourrait rebondir.

Oyonnax > Maxime Salles a signé

Bien lancé pour la course au titre de champion de Pro D2, Oyonnax rugby peaufine son recrutement. Selon nos informations, le club aindinois a obtenu le recrutement de Maxime Salles. L’ailier-arrière, qui porte les couleurs de Montauban depuis 2017, va connaître un nouveau club.

Pro D2 - Maxime Salles va quitter la cuvette de Sapiac pour rejoindre Oyonnax. Icon Sport - Alexandre Dimou

Valence-Romans > Un intérêt commun avec David Gérard

Fin novembre, le club de Valence-Romans a annoncé la fin de sa collaboration avec le manager général Johann Authier à l’issue de la saison. Depuis, de nombreuses candidatures ont été envoyées au club drômois. Mais David Gérard pourrait avoir un cran d’avance. En effet, le manager évincé par Montauban fin octobre a été reçu par les dirigeants du VRDR.

Chambéry > Un demi de mêlée en renfort

Après la « malédiction des ouvreurs » qui l’avait conduit à trouver du renfort auprès de Mattéo Faucher prêté par Nevers, le SO Chambéry (Nationale) se retrouve confronté à une autre cascade de blessures au poste de demi de mêlée. À ce poste Dylan Nocette (doigt) et Hugo Deschaux (ligaments du genou, saison terminée) sont indisponibles. Seul reste opérationnel Thibault Dufau. Joueur de l’équipe espoirs de l’AS Clermont après avoir été formé à Périgueux, le jeune Tom Charazin (18 ans) a intégré l’effectif savoyard jusqu’en fin de saison.

Toulon > Romain Poite a subi une opération importante

Absent depuis quelques semaines, l’ex-arbitre international aujourd’hui chargé de la discipline et de l’adaptation à la règle au RCT, a reçu un acte chirurgical au niveau du rachis (haut de la colonne vertébrale). D’après le directeur du rugby Pierre Mignoni, Romain Poite devrait être à nouveau auprès du groupe varois d’ici à un mois au maximum.

Nouvelle-Zélande > Retallick vers le Japon

Brodie Retallick (31 ans, 100 sélections) ne portera vraisemblablement plus le maillot des All Blacks après la Coupe du monde 2023. Le deuxième ligne aurait signé un accord pour rejoindre le club japonais des Kobelco Kobe Steelers, selon stuff.co.nz. Un contrat de trois ans l’attendrait au sein de cette franchise de la Japan Rugby League One qui sera managé par Dave Rennie.

Écosse > McConnochie et Healy en novices de marque

Gregor Townsend, sélectionneur de l’Écosse, a dévoilé mardi un groupe de 40 joueurs amenés à préparer le Tournoi des 6 Nations. À noter la présence de Ruaridh McConnochie (31 ans), ailier de Bath sélectionné à deux reprises avec l’Angleterre en 2019 désormais éligible avec l’Écosse. Townsend a également pour la première fois fait appel à l’ouvreur du Munster Ben Healy (23 ans), futur joueur d’Edimbourg et Ecossais par ses grands-parents maternels. Jamie Ritchie est le capitaine de la sélection.

Le groupe écossais > avants : Ashman, Bayliss, Berghan, Bhatti, Brown, Cherry, Christie, Crosbie, Dempsey, M.Fagerson, Z. Fagerson, Gilchrist, J. Gray, R. Gray, Henderson, Nel, Ritchie, Schoeman, Sebastian, Skinner, Sutherland, Turner, Watson. Trois-quarts : Harris, Healy, Hogg, Horne, Jones, Kinghorn, Maitland, McConnochie, McDowall, Price, Redpath, Russell, Smith, Steyn, Tuipulotu, van der Merwe, White.

Galles > Biggar et Webb retenus, Owens en capitaine

De retour à la tête du XV du Poireau, Warren Gatland a dévoilé mardi un groupe de 37 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Outre l’appel de quatre novices (Rhys Davies, Teddy Williams, Mason Grady, Keiran Williams), on retiendra la nomination du talonneur Ken Owens (36 ans) comme capitaine ou encore la présence de l’emblématique Alun-Wyn Jones, du vétéran Rhys Webb, du Toulonnais Dan Biggar et de Louis Rees-Zammit, pourtant récemment blessé.

Le groupe gallois > avants : Care, W.Jones, G.Thomas, Lake, K.Owens, Roberts, Brown, Francis, Lewis, Beard, R.Davies, Jenkins, AW.Jones, T.Williams, Faletau, Morgan, Reffell, Tipuric, Tshiunza, Wainwright. Trois-quarts : Hardy, Webb, T.Williams, Biggar, Patchell, O.Williams, Grady, Hawkins, North, Tompkins, K.Williams, Adams, Cuthbert, Dyer, Halfpenny, Rees-Zammit, L.Williams.

Australie > Jones de retour à la tête des Wallabies

Licencié le 6 décembre par la Fédération anglaise, Eddie Jones a mis un peu plus d’un mois pour retrouver un poste de sélectionneur. Le technicien (62 ans) a été nommé à la tête des Wallabies, lundi, en remplacement de Dave Rennie. Jones, qui prendra ses fonctions le 28 janvier, a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’au Mondial 2027. Le technicien avait déjà occupé ce poste entre 2001 et 2005.

Rugby à VII > Les équipes de France à Hamilton ce week-end

Les Tricolores sont en Nouvelle Zélande pour la 4e étape du circuit mondial masculin et la 3e du calendrier féminin. Les hommes de Jérôme Daret auront fort à faire dès les phases de poule avec les Fidj, les Samoa et le Kenya sur leur route. La formation de David Courteix aura aussi un beau challenge à relever. Le groupe France masculin : Carol, Epée, Forner, Grandidier Nkanang, Huyard, Iraguha, Laborde, Laugel, Parez Edo, Pasquet, Rebbadj, Riva, Sepho, Zeghdar. Le programme : contre les Fidji ce vendredi (21 h 32) ; contre le Samoa (01 h 22) et le Kenya (04 h 54) samedi. Le groupe féminin : Dezou, Graciet, Grassineau, Grisez, Hapulat, Jason, Lothoz, Neisen, Noel,Okemba, Pelle, Traore, Trollier, Yengo. Le programme: contre le Canada (23 h) ce vendredi ; contre le Japon (02 h 28) et l’Australie (05 h 56) samedi.

Solidarité > Dupont rejoint « Les Enfoirés »

Antoine Dupont a annoncé mardi, via ses réseaux sociaux, qu’il avait rejoint la fameuse troupe des Enfoirés. Les premières répétitions de cette nouvelle édition ont eu lieu le lundi 9 janvier, dans la Halle Tony Garnier à Lyon, alors que le Toulousain avait été mis au repos par son club. La diffusion télévisée de la soirée est programmée pour le mois de mars.