Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine, beaucoup d'activité du côté du Racing 92, Castres et de Bordeaux-Bègles. On traite aussi de l'avenir du prometteur Jordan Joseph, de Billy Vunipola et d'Arthur Bonneval.

Pau : Joseph convaincu de rester ?

Arrivé en prêt en cours de saison dernière et à nouveau prêté cette année, par le Racing, le troisième ligne Jordan Joseph doit en principe rentrer en Ile-de-France à l’issue de la saison et honorer sa dernière année de contrat avec les Ciel et Blanc. Seulement, selon diverses indiscrétions du côté de la Section paloise, le joueur se verrait bien poursuivre sa carrière en Béarn. D’ailleurs son manager actuel, Sébastien Piqueronies aimerait le conserver.

Pau a sondé le Racing 92 pour savoir si le club francilien était ouvert ou pas à cette possibilité. Fin de non-recevoir du président Jacky Lorenzetti. Reste à savoir si le futur patron du sportif du Racing, Stuart Lancaster, a fait du double champion du monde moins de 20 ans, une de ses priorités pour l’an prochain. Joseph souhaiterait se positionner sur son avenir avant la fin du mois de janvier.

Bordeaux-Bègles : Le Bok Van Staden sur les tablettes

Transferts - L'international sud-africain Marco Van Staden pourrait rejoindre Bordeaux-Bègles. Icon Sport - PA Images

L’UBB entend poursuivre son ambitieux recrutement en vue de la saison prochaine. Après avoir engagé le numéro 8 japonais Tevita Tatafu, le club girondin pourrait enrôler un autre troisième ligne international.Les recruteurs bordelais viseraient le flanker springbok Marco Van Staden (27ans, 10 sélections), qui évolue actuellement avec les Blue Bulls après avoir effectué une pige à Leicester. Reste que l’international sud-africain est sous contrat jusqu’en juin 2024. Dossier à suivre…

Racing 92 : Libbok en successeur de Russell ?

À la recherche d’un ouvreur pour prendre la suite de FinnRussell, le Racing92 se serait récemment renseigné sur la situation du demi d’ouverture des Boks Manie Libbok (25 ans, 3 sélections). Selon le média sud-africain Rapport, le joueur des Stormers est désiré par Stuart Lancaster alors que la franchise du Cap souhaite le conserver jusqu’en 2027.

Champions Cup - Manie Libbok (Stormers) contre Clermont Icon Sport - Romain Biard

Si le Perpignanais Tristan Tedder s’est engagé avec les Ciel et Blanc et qu’Antoine Gibert est présent dans l’effectif, d’autres demis d’ouverture ont été sondés. La piste menant au joueur d’Exeter, Joe Simmonds, a notamment été étudiée avant d’être finalement abandonnée. L’élu pourrait donc être le demi d’ouverture des Springboks Manie Libbok. Il pourrait retrouver dans les Hauts-de-Seine son compatriote Siya Kolisi dont la venue aurait nécessité le paiement, par le Racing 92, de 17 millions de rands (934 610 €), toujours selon Rapport.

Angleterre : Vunipola se propose encore en Top 14

Où jouera Billy Vunipola (30 ans, 88 sélections) la saison prochaine ? Depuis que les Saracens ont annoncé, la semaine passée, l’engagement du Bordelais Tom Willis, la question est devenu encore plus pressante pour le numéro 8 anglais, en fin de contrat au 30 juin. Son CV est encore proposé en France d’où, pour l’heure, aucune offre n’aurait été transmise, le marché au poste étant avancé.Son nom circule aussi au Japon.

Castres : Raisuqe a rempilé, un chassé-croisé Hulleu-Larregain ?

Le club tarnais a officialisé la prolongation de deux joueurs importants de son effectif. Antoine Tichit, pilier gauche de 33 ans formé à Gaillac, 170 matchs au CO qu’il a rejoint en 2015 en provenance d’Oyonnax, a en effet signé un nouveau bail le liant au club de la sous-Préfecture tarnaise jusqu’en 2025 soit pour deux saisons supplémentaires. Dans la foulée, c’est le troisième ligne aile fidjien Josaia Raisuqe (28 ans) qui a vu son contrat auprès du CO rallongé de deux saisons, s’engageant lui aussi jusqu’en 2025.

Transferts - Prêté par l'UBB à Vannes, Nathanaël Hulleu réussit sa saison et va rejoindre Castres. Icon Sport - Franco Arland

Par ailleurs, le CO travaille activement à la construction de son effectif pour la saison prochaine. Comme révélé dans ces colonnes, le jeune ailier de l’Union Bordeaux-Bègles Nathanaël Hulleu (22 ans), actuellement prêté à Vannes en Pro D2, sera Castrais la saison prochaine. Au jeu des chaises musicales, l’arrière castrais Thomas Larregain pourrait quant à lui faire le chemin inverse et rejoindre la Bretagne où un contrat l’attendrait au RCV. Affaire à suivre.

Lyon : La piste Radradra écartée, Esterhuizen encore d’actualité

Le Lou prospecte encore pour densifier son centre du terrain alors que Josua Tuisova va prendre la direction du Racing 92 cet été. D’après Le Progrès, le CV de Semi Radradra (30 ans, 18 sélections) aurait été proposé aux recruteurs rhodaniens. Une piste qui ne va pas être suivie, l’état physique du Fidjien posant notamment question. L’UBB était entrée en contacts avec le centre en vue d’un éventuel retour en Gironde, il y a quelques semaines, mais le dossier n’a pas avancé depuis, notamment du fait de la signature de Damian Penaud.

Semi Radradra, en fin de contrat avec Bristol, est dans l’inconnu concernant la suite de sa carrière. Du côté du Lou, la centre sud-africain des Harlequins Andre Esterhuizen (28 ans, 11 sélections) est encore une piste envisagée.Des discussions sont engagées avec le club londonien en vue d’une possible libération.

Montauban : McCallum fait faux bond et s’engage avec Edimbourg

Il y a une dizaine de jours, Montauban avait flairé la bonne affaire en mettant à l’essai le pilier international Écossais (26 ans, 3 sélections). Ancien joueur de Worcester, ce dernier aurait pu être précieux pour les Vert et Noir, après les blessures de l’Argentin Nicolas Solveyra (probable fin de saison) et de Lucas Seyrolle, tous les deux touchés à l’épaule. Selon nos informations, un contrat avait même été proposé par les dirigeants montalbanais à McCallum. Une offre que le pilier aurait acceptée, avant de finalement se rétracter et… de prendre l’avion pour rentrer en Écosse.

Premiership - Murray McCallum du temps où il évoluait avec les Worcester Warriors Icon Sport - PA Images

Dans l’incompréhension générale, il s’engageait finalement avec le club d’Edimbourg avec effet immédiat jusqu’à la fin de la saison. Le plus étonnant, c’est que le club écossais officialisait la venue du pilier en plein milieu du match de Pro D2 entre Montauban et Provence Rugby vendredi. Une bien drôle d’affaire. De son côté, McCallum déclarait : « Je veux jouer au niveau le plus haut possible et être compétitif. » Pas sûr que son choix ravisse tout le monde. Les recruteurs de Montauban ont depuis activé d’autres pistes pour trouver le joker médical attendu.

Vannes : Léon Boulier vers le Top 14 ?

Le jeune troisième ligne centre de Vannes, Léon Boulier, a franchi un cap cette saison. À 21 ans, il a déjà été utilisé à quatorze reprises, dont neuf en tant que titulaire. Cela a forcément tapé dans l’œil des recruteurs du Top 14. Plusieurs écuries sont ainsi venues se renseigner. Il faut dire que le profil du joueur (numéro 8 puissant, très actif et jiff) a de quoi plaire. Bien qu’il ne soit pas en fin de contrat, un départ n’est pas impossible à l’issue de la saison en cours. Verdict prochainement.

Béziers : Marques a dit oui pour trois ans

Béziers a réalisé un joli coup en engageant un des joueurs les plus aguerris de Pro D2, en la personne de Samuel Marques (34 ans, 19 sélections), comme révélé sur rugbyrama.fr. Le demi de mêlée, qui évolue à Carcassonne depuis deux ans, va quitter l’Aude cet été. L’international Portugais a donné son accord pour rejoindre l’ASBH avec un contrat de trois ans à la clé. Celui qui a qualifié le Portugal pour la prochaine Coupe du monde avait été élu meilleur joueur de l’USC. L’ancien Palois découvrira dans l’Hérault son cinquième club professionnel. Cette saison, il a joué quinze matchs de Pro D2 et a inscrit 26 points.

Rouen : Un Maximin peut en cacher un autre

Si Samuel Maximin est bien reparti à Montpellier, de manière temporaire espère-t-on du côté de Rouen, c’est bien Jimi Maximin (23 ans), son frère, qui arrive en prêt de Pau pour prendre la place. Il était au club ce dimanche. « On cherchait déjà un deuxième ligne et nous étions en contact avec lui, avant que son frère soit rappelé à Montpellier. Donc, on espère à terme les voir jouer ensemble sous le maillot rouennais », avoue le président normand Eric Leroy. Après deux saisons de prêt à Tarbes, peu utilisé à Pau cette saison (deux matches de Challenge Cup), le jeune homme de 23 ans (2,05 m et 130 kg) sera un atout de poids pour Rouen.

Brive : Bonneval débarque ce lundi

Le CAB a enrôlé, selon les informations de Canal +, Arthur Bonneval (27ans) en qualité de joker médical de Joris Jurand. L’arrière ou ailier briviste s’est fracturé la cheville lors du dernier match de Top 14, contre Toulon, et a été opéré en urgence. Jurand en a déjà terminé de sa saison. Le trois-quarts toulousain, à la recherche de temps de jeu puisqu’il n’a plus joué depuis le 29 octobre à Bayonne (seulement trois titularisations cette saison, plus une avec les Barbarians français contre les Fidji), arrivera ce lundi en Corrèze, où il terminera la saison.

Top 14 - Arthur Bonneval, avec le Stade toulousain à Montpellier. Icon Sport - Alexandre Dimou

En fin de contrat en juin prochain, Bonneval restera-t-il à Brive après l’été ? Rien n’est encore écrit, mais le CAB est en tout cas en quête d’un ailier-arrière pour l’avenir… Par ailleurs, comme évoqué dans ces colonnes, l’engagement du talonneur de Nevers Issam Hamel (25 ans) pour deux ans est finalisé.

Leicester : Des contacts avec Townsend

Alors que nombre de sélectionneurs quitteront leur poste après le Mondial, celui de l’Écosse Grégor Townsend est très courtisé. Selon The Rugby Paper, l’intéressé serait en discussions avec les Leicester Tigers afin de remplacer Steve Borthwick, parti à la mi-décembre pour devenir sélectionneur de l’Angleterre. Pour rappel, Gregor Townsend s’est – selon nos informations – proposé pour intégrer le staff du XV de France après la Coupe du monde, en tant qu’entraîneur de l’attaque.