Après l'annonce faite sur Rugbyrama.fr de l'arrivée de Laurent Sempéré et certainement de celle de Pierre Mignoni, le staff des Bleus se précise pour l'après Coupe du monde 2023. Si Karim Ghezal et Laurent Labit s'en iront au Stade français et que Thibault Giroud partira à l'UBB, Raphaël Ibanez devrait prolonger alors que Nicolas Jeanjean et William Servat devraient être promus.

Galthié parti pour rester... Le sélectionneur du XV de France n'a toujours pas acté sa prolongation de contrat avec les Bleus, mais il devrait selon toute vraisemblance rester après la Coupe du monde 2023. Arrivé en juin 2019, juste avant le mondial, en tant qu'adjoint dans le staff, il avait été promu sélectionneur en 2020. Sa mission devrait se poursuivre avec en point de mire la Coupe du monde 2027. ... Ibanez aussi ! Le binôme de Fabien Galthié devrait lui aussi conserver ses prérogatives après 2023. Arrivé au même moment que le sélectionneur, le manager voit aussi son futur en bleu. À l'heure où certains membres du staff ont décidé de bouger, Ibanez a aussi pour ambition la Coupe du monde 2027 en Australie. Mignoni va remplacer Labit C'est l'info de la journée de dimanche, Pierre Migoni devrait rejoindre le staff de l'équipe de France après le mondial. Simplement un an après son arrivée à Toulon, où il forme un tandem avec Franck Azéma, Mignoni quitterait déjà le Var pour rejoindre Marcoussis. Certes, l'ancien demi de mêlée est sous contrat jusqu'en 2026, mais le président du RCT Bernard Lemaitre lui aurait assuré qu'il ne s’opposerait pas à son départ. Déjà proche de rejoindre les Bleus en 2019, Mignoni a vu le train passer à nouveau cette année. Servat promu Entraîneur des avants et notamment de la mêlée, William Servat va continuer sa collaboration avec le XV de France pour quatre saisons supplémentaires. Son travail devrait même être récompensé puisqu'il pourrait être promu au sein du staff et serait au même niveau que Pierre Mignoni, juste après Galthié. S'il ne partagera plus le travail des avants avec Karim Ghezal après la Coupe du monde, il le fera avec Laurent Sempéré. Sempéré remplace Ghezal Car oui, Laurent Sempéré va débarquer en équipe de France ! L'ancien talonneur va apporter son expertise de la touche aux Bleus et aura la charge des avants à la place de Karim Ghezal, qui va faire le chemin inverse. Son travail a notamment été reconnu au Stade français, qui possède un des meilleurs packs du Top 14. La signature doit intervenir de façon imminente même si, à l'instar de Mignoni, Sempéré sera encore sous contrat avec son club, qui le laissera partir. Jeanjean promu directeur de la performance La préparation physique tient une place prépondérante dans le projet de jeu du XV de France. À tel point, que Thibault Giroud était très souvent mis en avant, ce qui a fait gonfler sa cote de popularité. Convoité par de nombreux clubs de Top 14, Giroud a finalement choisi l'UBB et une place s'est libérée dans le staff bleu. Du coup, c'est Nicolas Jeanjean, présent en équipe de France depuis l'ère Brunel, qui va être promu directeur de la performance.