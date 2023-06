Transferts, prolongations, fin de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine, du Top 14, de la Pro D2 et de l'international ! Tout est ici !

Stade français : Gatland pense à Gustard pour le staff du pays de Galles

Warren Gatland, de retour aux commandes du XV duPoireau, est en train de remanier son encadrement en vue du Tournoi et de la Coupe du monde : le technicien néo-zélandais a décidé, la semaine passée, de se séparer de Stephen Jones et Gethin Jenkins, jusqu’alors en charge de l’attaque et de la défense. Leurs remplaçants devraient être désignés en janvier, a fait savoir la WRU dans un communiqué. Pour le poste de spécialiste de la défense, deux profils auraient été ciblés : le premier est celui de Steve Tandy, avec qui Warren Gatland a collaboré au sein des Lions britanniques et irlandais, mais le technicien est actuellement assistant de Gregor Townsend au sein du staff écossais ; l’autre est celui de Paul Gustard, en charge de ce secteur au Stade français depuis l’été dernier. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien boss des Harlequins est censé poursuivre l’aventure dans la capitale.Reste à voir si cette opportunité pourrait changer ses plans. Concernant l’attaque, Rob Howley, figure centrale de la première ère Gatland, était un temps pressenti mais cette piste aurait été écartée. L’entraîneur des avants Jonathan Humphreys et l’ancien ouvreur Neil Jenkins, en charge des skills et du jeu au pied, ont de leur côté été maintenus à leur poste.

Dax : le Portugais Marta, révélation de Nationale, a la cote

Meilleur marqueur de Nationale à mi-saison avec huit essais à son actif, le Dacquois Rodrigo Marta (23 ans, 1,84m, 87 kg) a tapé dans l’œil de nombreux recruteurs des étages supérieurs par ses courses au long cours et son sens de la finition. L’ailier international portugais, qui a débarqué dans les Landes l’été dernier, est ainsi suivi par une demi-douzaine de clubs de Pro D2 ; surtout, son nom revient avec insistance du côté de Pau et de Bayonne. L’ancien joueur du Lusitanos XV, qui a contribué à la qualification pour la Coupe du monde 2023 de sa sélection, devrait selon toute vraisemblance découvrir l’élite dans les mois à venir.

Pays de Galles : Elias, Lewis, Anscombe, Webb... : qui sera le prochain à quitter la principauté ?

Les temps sont troubles au pays de Galles actuellement. En raison d’incertitudes planant sur le futur modèle financier régissant le rugby professionnel dans la principauté (un nouvel accord sur six ans doit être annoncé dans les jours à venir), de nombreux internationaux sont tentés par un départ pour l’étranger. Le deuxième ligne de Newport Will Rowlands (31 ans, 21 sélections) a déjà acté son départ pour le Racing 92. D’après Wales Online, d’autres pourraient le suivre et rejoindre aussi Dan Biggar dans l’Hexagone : le CV du talonneur des Scarlets Ryan Elias (27 ans, 33 sélections, notre photo) est ainsi attentivement étudié en Top 14 comme en Premiership ; l’ouvreur des Ospreys Gareth Anscombe (31 ans, 35 sélections), que la WRU entend aussi conserver, est courtisé par Pau, notamment ; le pilier droit Dillon Lewis (26 ans, 45 sélections) et le demi de mêlée Rhys Webb (34 ans, 38 sélections) seraient aussi démarchés au-delà des limites de la principauté.

Bordeaux-Bègles : Abadie pour seconder Lucu, Fischer et Delaporte pistés

Pour remplacer Jules Gimbert (24 ans), futur Parisien (voir notre édition de lundi dernier), l’Union Bordeaux-Bègles a décidé de miser sur Paul Abadie (28 ans), comme révélé sur rugbyrama.fr. L’ancien Agenais, qui évolue depuis 2021 à Brive, a signé un contrat de deux saisons avec le club girondin. En fin de contrat en juin 2023, Paul Abadie a donc pris la décision de ne pas rester au CABCL. Avec la période de Coupe du monde à venir, il devrait prendre le relais de Maxime Lucu en compagnie de Yann Lesgourgues. Par ailleurs, l’UBB prospecte en troisième ligne. En ce sens, le troisième ligne du Castres Olympique Baptiste Delaporte (25 ans) a visité les installations du club il y a quelques semaines. Le Clermontois Alexandre Fischer (24 ans) est également suivi de près.

Racing 92 : Direction l’Angleterre pour Volavola ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec le Racing 92, Ben Volavola (31 ans, 30 sélections) pourrait donner une nouvelle direction à sa carrière l’été prochain. Alors que son CV tournait « allègrement » dans l’Hexagone, l’ouvreur fidjien serait désormais proche de l’Angleterre. Selon The Rugby Paper, les Harlequins souhaiteraient en faire le remplaçant de Tommaso Allan, qui va, lui, rejoindre l’Usap au 1er juillet. L’ancien joueur de l’UBB et de Perpignan pourrait devenir l’alter ego de Marcus Smith sous les couleurs de l’écurie londonienne.

Rouen : Luatua verrouillé

Après la prolongation de John Thomas Jackson, centre sud-africain de 26 ans, le club rouennais a décidé de prolonger l’engagement d’Alexander Luatua. Le Néo-Zélandais sera donc normand jusqu’en 2025. Arrivé en France en 2011 au Stade toulousain, il est ensuite passé par Oyonnax, Aurillac, Montauban et enfin Rouen, le centre de 30 ans (1,79 m, 95 kg) n’a pas manqué une seule rencontre cette saison. Depuis le début du championnat il comptabilise 15 feuilles de matchs dont 7 en tant que titulaire.

Stade français : Delbouis pour trois saisons de plus

Auteur d’un bon début de saison, le centre Julien Delbouis va poursuivre son aventure au Stade français pendant trois saisons. Le champion du monde moins de 20 ans, après avoir connu de longues absences en raison de blessures, se voit ainsi récompensé. Julien Delbouis avait pourtant subi deux graves blessures au genou, le tenant éloigné des terrains pendant un an et demi.

Bath : vague de prolongations

Après Alfie Barbeary, Josh Bayliss, Chris Cloete ou encore Ted Hill, Bath a officialisé la signature du nouveau contrat de Sam Hunderhill (26 ans, 29 sélections). Arrivé en 2017 en provenance des Ospreys, le flanker international va donc poursuivre sa carrière au Rec. Le demi de mêlée Ben Spencer (30 ans, 4 sélections) et le centre écossais Cameron Redpath (23 ans, 3 sélections) ont aussi conclu un nouvel engagement. L’ailier international anglais Joe Cokanasiga (25 ans, 14 sélections) pourrait être le prochain.

Édimbourg : Boffelli fidèle

Arrivé en 2021 en provenance du Racing 92, Emiliano Boffelli (27 ans, 48 sélections) s’est installé comme un des cadres d’Edimbourg. L’arrière argentin a prolongé de deux saisons son bail avec la province écossaise, soit jusqu’en juin 2025.

Agen : un nouveau coach va être nommé pour les trois-quarts

Ce lundi, le SU Agen devrait lever le voile sur l’identité du technicien amené à prendre la suite de Manny Edmonds, parti à la trêve. Ce ne sera ni Simon Mannix, aperçu à Armandie, ni Olivier Campan, le manager des espoirs. Une solution interne reste privilégiée par le président Fonteneau. « La personne qui sera en charge des trois-quarts jusqu’à la fin de la saison ne sera peut-être pas celle qui sera sur le banc la saison prochaine », a indiqué le dirigeant à Sud Ouest. En fin de contrat à l’issue de cette saison, le demi d’ouverture Raphaël Lagarde (34 ans) pourrait endosser la responsabilité, d’autant plus que l’arrivée d’Elton Jantjies donne de la marge de manœuvre au staff pour assumer le poste de 10.