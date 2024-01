Depuis le début de saison, le staff bordelo-bèglais a l’habitude d’être épaté par les performances de Louis Bielle-Biarrey lors des séances d’entraînement.

Jeune joueur aux appuis vifs et à la vitesse impressionnante, l’ancien international moins de 20 ans peinait pourtant à confirmer ses belles promesses de la semaine lors des matchs du week-end. Frustrant quand on connaît les qualités du bonhomme. « Il n’est pas forcément servi dans de bonnes conditions depuis qu’il joue », défendait Maxime Lucu. Mais contre Montpellier, « Loulou » a peut-être enfin eu le déclic. Auteur d’un doublé, il a réalisé une prestation majuscule, ne commettant aucune erreur dans son jeu. Précieux sous les ballons hauts, présent en défense et surtout dangereux balle en main, il a puni la défense montpelliéraine grâce à sa vitesse. Sur le premier essai, il éliminait carrément quatre pauvres défenseurs avant de tracer son chemin jusqu’à l’en-but. Sa vitesse phénoménale a fait des ravages et a impressionné quiconque ayant eu la bonne idée de voir le match. Maxime Lucu témoignait : « C’est un gamin qui pige le rugby. À 19 ans, être à ce niveau-là dans les entraînements, c’est déjà une performance. »

Funambule accompli, Bielle-Biarrey s’incorpore de plus en plus au sein de la rotation à Bordeaux et pourrait devenir une des futures attractions de ce Top 14. Lucu n’en démordait pas : « Ce qu’il fait avec nous, c’est extraordinaire. Il faut qu’il enchaîne les matchs pour prendre de l’expérience, il faut le couver aussi. Mais il est en train de progresser et à l’avenir, il sera un joueur important pour l’UBB, c’est sûr. » Petit Louis devient vite grand.