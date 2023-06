Dans sa chronique Maxime Mermoz, consultant BeIN Sports, fait le point sur la deuxième journée de Champions Cup qui sdébutera ce vendredi.

Leicester - Clermont

Match intéressant parce que c’est un remake de l’an dernier, le huitième de finale. Clermont avait dominé le match retour malgré la défaite, mais le score du match aller était tellement lourd qu’il n’y avait plus vraiment d’enjeu… Champion en titre en Angleterre, Leicester n’est plus sur un rendement aussi bon. Ils ont perdu beaucoup de joueurs dont George Ford et Nemani Nadolo, des joueurs importants. Ils vont se recentrer sur le combat, leur identité. Mais Clermont a eu du répondant à domicile, face aux Stormers. Cette équipe est un peu sur courant alternatif. On sent qu’elle a eu du mal à digérer le départ de son capitaine Iturria. Le cas de Penaud est aussi dans les esprits. Mais je la trouve malgré tout en net progrès et capable d’élever son niveau de jeu. Le différentiel avec Leicester me semble beaucoup moins important que l’an dernier.

Pronostic : très léger avantage à Leicester

Toulouse - Sale

Sans manquer de respect aux Anglais, ils ne me semblent pas au niveau du Stade toulousain. Tous les ans, Sale s’annonce en grosse équipe. Cette année ils démarrent très bien, O.-K… Mais de là à gagner à Toulouse… Bon… Non seulement je n’y crois pas mais j’y pense même que le score va être lourd. Sale a quelques individualités mais ni le collectif, ni la conquête pour venir chambouler Toulouse.

Pronostic : nette victoire de Toulouse

Ulster - La Rochelle

À Ravenhill, face à l’Ulster qui vient d’en prendre quarante, ce sera un sacré défi. Il ne faut pas oublier que cette équipe était toute proche de sortir le Stade toulousain, l’an dernier en huitième de finale. Ce n’est pas rien. Mais leur première sortie est assez déroutante. C’est un gros défi physique qui attend les Rochelais mais je les crois armés pour le relever. Ils ont la qualité et l’expérience pour le faire.

Pronostic : victoire de La Rochelle

Lyon - Saracens

Les Lyonnais se sont réveillés un peu tard contre les Bulls, lors de la première journée. J’étais curieux à l’intersaison de voir comment cette équipe allait évoluer après le changement de staff. Il y a toujours des annonces de transferts, un peu d’instabilité mais ils répondent bien en championnat et restent sur une bonne première sortie en Champions Cup. On voit que cette équipe travaille bien et dur.

Les Saracens, de leur côté, ne me convainquent pas complètement. Ils sont vite remontés après leur relégation administrative mais sur certains aspects, je ne leur trouve pas la même force. Je dirais même parfois qu’ils m’inquiètent : leur stérilité offensive n’était pas habituelle mais elle est devenue réelle. Ils n’ont plus cette efficacité létale. Ils prennent aussi beaucoup de points. Les concernant, on était habitués à plus et à mieux. Pour ce match, les cartes sont donc rebattues. Lyon est une équipe qui s’installe sur la scène européenne et qui a désormais cette expérience précieuse d’avoir gagné la Challenge Cup. Tout cela va leur servir, les aider psychologiquement. C’est le bon moment pour eux pour s’offrir un cador et frapper un grand coup. Ils me semblent prêts.

Pronostic : Avantage Lyon