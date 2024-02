Provence Rugby remet ça face à Carcassonne

Au Pontet, pour leur deuxième affrontement en une semaine, les Aixois ont une nouvelle fois battu les Audois dans une rencontre à double visage.

Une période chacun, et des sourires dans chaque camp. Les matchs de préparation ont pour charme de délivrer souvent deux rencontres en une. Et ce deuxième amical entre Provence Rugby et l’US Carcassonne n’a pas dérogé à la règle démontrant qu’au Pontet, pays du XIII, on s’emballe aussi pour le XV. Car d’amical, ce match n’en avait que le nom. À l’abri des caméras, contacts rugueux et petites chiffonneries ont ravi le public vauclusien. Après avoir perdu la première manche (8-13), les protégés de Christian Labit avaient la volonté de goûter à nouveau au plaisir de la victoire. Grâce à Mouchous, auteur d’un essai sur interception et de six points au pied, l’USC avait pris une option au terme du premier acte grâce à sa diabolique efficacité (0-13) : « Quand on reconstruit un effectif, on s’appuie sur le plus simple : conquête et défense, explique le manager de Carcassonne. Sur ça, on est dans les clous. Le reste viendra avec les automatismes. Dans ce que l’on attendait sur notre première période, on a été convaincus de la prestation. Il faut qu’on progresse avec le ballon dans les mains. On ne peut pas s’appuyer que sur notre conquête et notre défense pour marquer. »

Fanny à la pause, Provence Rugby a exhibé son côté sombre au grand dam de Reggiardo. « La première période me dérange. On domine pendant vingt minutes, et on se frustre après l’essai casquette. On a commencé à jouer de manière individuelle, à vouloir faire mal aux mecs en face. On est tombés dans un rugby à l’opposé de ce qu’on bosse. »

Bouhedjeur, jamais deux sans trois !

« Après avoir remis l’église au milieu du village », dixit Reggiardo, les Noirs ont fait parler l’homogénéité de leur effectif. Quand les Jaune et Noir ont commencé à baisser d’intensité, ils en ont profité pour piquer deux fois en contre et une troisième au terme d’une action de 80 mètres. Au départ, Suta s’est extirpé d’un maul, et après avoir fixé le dernier défenseur à propulser Bouhedjeur vers l’en-but. En vingt-deux minutes, l’ailier a inscrit un triplé et renversé la partie. « C’était important de plus respecter le rugby, s’est félicité le manager aixois. Là où je suis le plus satisfait, c’est de ne pas encaisser de points en seconde période. La défense est en place, même si on doit être plus disciplinés (Aix a concédé treize pénalités, N.D.L.R.). On doit progresser sur notre organisation offensive. » Les deux succès inauguraux et la volonté de construire un jeu vers le large laissent présager de beaux jours à Maurice-David.

De l’autre côté, les deux défaites n’inquiètent guère le dernier 5e du Pro D2 : « On a donné du temps de jeu à tout le monde et on s’attendait un peu à ça, analyse Christian Labit. Quand on a deux ou trois cadres qui sortent, ils sont difficiles à remplacer. Je pense à Marquès, Landman, Manchia… Ils sont importants dans le système. Mais, je ne veux pas qu’il y ait d’inquiétude. Je crois qu’on ne gagne jamais les matchs amicaux, et souvent, ça se passe un peu mieux après (sourire). Quand ça prendra, vous verrez qu’il y a de la qualité à Carcassonne.» Dans deux semaines, après avoir savouré quelques jours de repos de chaque côté, Provence Rugby accueillera Agen et l’USC se rendra à Colomiers pour l’ouverture du bal en championnat.