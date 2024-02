Bayonne en demi-teinte

Le match face à Colomiers a validé les six semaines intenses de préparation. En alignant deux équipes distinctes par mi-temps, l’aviron a jaugé son effectif. Des satisfactions mais aussi des imperfections ont jalonné ce premier rendez-vous.

Trois occasions, trois essais ! Sur cette entame de match tonitruante, l’Aviron s’est mis dans les standards qu’avait fixés Grégory Patat dès sa prise de fonction : l’efficacité à l’approche de la ligne. Si la première période a été fructueuse, la deuxième aura causé quelques tourments. Mais l’objectif premier était la victoire. Elle a été nette même si la seconde mi-temps s’est soldée par un nul, un essai partout… Le deuxième était de procéder à une revue d’effectif, avec deux équipes mixtes et différentes par mi-temps. Cette première confrontation du nouvel aviron vient clôturer un travail de six semaines de préparation effectuées sur un rythme très élevé. « On est parti d’une page blanche, précise Grégory Patat… Il y a eu beaucoup de changement chez les joueurs, dans le staff. On a modifié tout le lexique, on a donné beaucoup d’informations aux joueurs. Maintenant on va se concentrer sur l’identité du jeu que l’on veut avoir. On va être désormais en décharge d’ici le début de championnat pour retrouver de la fraîcheur.»

Les enseignements de ce premier rendez-vous avec la réalité du terrain, même s’ils sont liés aux imperfections légitimes de la mise en route, sont divers. La deuxième période a interpellé. « Il y a eu de bonnes choses par courtes séquences, explique le manager. On a été très pragmatiques en première mi-temps dans les zones de marque. Cette année, ça va être un leitmotiv. Mais il y a eu trop de déchets en deuxième période. On ne va pas se mentir. On a trois ou quatre occasions à cinq mètres de leur ligne et on ne rentre rien. Si cela se renouvelle en championnat, ce sera compliqué pour la tête. » Dans l’animation, l’Aviron a aussi soufflé le chaud et le froid. Toujours ce contraste entre les deux périodes. « Les joueurs ont circulé, avaient la volonté de se replacer. On était en place plus vite que l’adversaire. En seconde mi-temps, la deuxième équipe n’a pas été capable de mettre du rythme. Il va falloir analyser tout cela. »

L’Aviron devra donc rectifier le tir, se montrer plus précis, gagner en maîtrise. Éléments importants dans l’élite. « Les opportunités qu’ont eues les Columérins, en Top 14, elles iront au bout, s’inquiète Grégory Patat. Ce premier match était une revue d’effectif. Face à Bordeaux, il y aura une autre stratégie parce que le championnat va arriver très vite. »

Test à venir face à l’UBB

Le match face à l’UBB, samedi prochain, sera donc le test. Bayonne renouera véritablement avec la réalité et les exigences du Top 14. Le staff va resserrer l’effectif et l’Aviron touchera du doigt son futur. « Il va falloir vite basculer, prévient Guillaume Rouet. Si on fait la même prestation, le résultat ne sera pas le même. Il ne faut pas non plus trop s’inquiéter mais rester en alerte. Je n’ai pas envie que les autres équipes se disent que face à Bayonne elles peuvent prendre quatre ou cinq points. À nous d’entrée de championnat de montrer qu’on est présent et qu’il va falloir batailler pour nous battre. »

Face à Bordeaux-Bègles, Bayonne pourra récupérer Maxime Machenaud, touché au mollet, Matis Perchaud qui finissait ses vacances dues à son statut d’international, Eneriko Buliruarua qui vient d’être papa, Mickaël Ruru et Facundo Bosch. Peyo Muscarditz reviendra en début de championnat tout comme Geoffrey Cridge qui vient de débarquer en Pays basque. Kamilieni Rasaku arrivera mi-septembre.