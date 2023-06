Il est l'auteur d'une saison 2020-2021 en tous points exceptionnelle et il a accepté de se livrer devant nos caméras, voici Melvyn Jaminet ! Durant la première saison nous avions vu Antoine Dupont, Gaëlle Hermet, Cyril Baille, Sébastien Vahaamahina, Olivier Merle, William Servat, Thomas Domingo, Julien Marchand, Jérôme Thion, Didier Bès, Francis Déjean, Jean Lassalle, Christophe Urios, Emile Ntamack, Didier Codorniou et Daniel Revallier. Maintenant place à la saison deux qui a débuté avec Jean-Baptiste Aldigé et Mahamadou Diaby. Découvrez aujourd'hui un nouvel épisode ! Moteur, action !