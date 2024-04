Jean-Dauger ou Beaublanc ? Féria ou soirée pyjama ? Le Tac au Tac de Pauline Bourdon

On ne la présente plus vous la connaissez, la nouvelle websérie Midi Olympique Tac au Tac invite les joueurs en toute intimité. La personnalité interviewée a le choix entre deux mots (ou expressions) et opte pour celui qui lui correspond le mieux. Jean-Dauger ou Beaublanc ? Féria ou soirée pyjama ? Voici le Tac au Tac de Pauline Bourdon !