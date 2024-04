Guirado : « Participer à une Coupe du monde, c'est quelque chose qui te marque à vie »

De spectateur en 1999 à acteur en 2011 et 2015, Guilhem Guirado raconte son parcours et ses souvenirs de Coupe du monde. Son amour pour l'USAP et le XV de France l'a mené à devenir un capitaine exemplaire dans un univers rugbystique bercé par ses idoles et ses anecdotes. Installé face caméra sur le bord de la Rade, le joueur se livre sans détour...



Midi Olympique a rencontré une quarantaine d’anciens internationaux français qui nous retracent leur parcours au cours des huit dernières Coupes du monde. De Michalak à Champ, en passant par Saint-André, Pelous, Blanco ou Dusautoir, tous sont passés à confesse. Pour continuer, voici l’épisode 10 avec le capitaine des Bleus Guilhem Guirado.