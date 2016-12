XV DE FRANCE - Les joueurs étrangers ne seront plus sélectionnés en équipe de France !

C’est une décision qui marque une véritable rupture avec le passé. Alors qu’une rencontre était organisée ce mardi à Paris entre la Fédération Française de Rugby et World Rugby, Bernard Laporte a fait part à Bill Beaumont d’une orientation forte de la FFR : ne plus avoir recours à des joueurs étrangers en équipe de France. Jusqu’à présent, le règlement de World Rugby permettait à un joueur étranger évoluant en Angleterre, en France ou bien encore en Australie de postuler en équipe nationale au bout de trois années de résidence consécutives (tout en n'ayant jamais été sélectionné par une autre nation). Une réglementation qui devrait évoluer dès le 31 janvier 2017 lors d’une réunion de Word Rugby organisée à San Francisco. Agustin Pichot, vice Président de World Rugby et aux commandes d’un groupe de travail sur cette problématique, proposera en effet de passer ce délai de trois à cinq ans.

Bernard Laporte a rencontré Bill Beaumont ce mardi - Crédit photo : I.PICAREL/FFRDR

" Notre réelle volonté, c’est de favoriser la filière française, de faire jouer un maximum de joueurs français (Bernard Laporte) "

Sauf que cette évolution de la règle ne devrait pas avoir d’impact sur le rugby français et le XV de France. "Nous avons dit à World Rugby que nous avions pris la décision politique de ne pas sélectionner de joueurs étrangers même si la réglementation nous le permet" , a expliqué Bernard Laporte. "La réglementation pouvait changer mais dans notre tête, nous ne souhaitons pas l’utiliser, sauf en cas de force majeure. Notre réelle volonté, c’est de favoriser la filière française, de faire jouer un maximum de joueurs français. Ce ne sera pas rétroactif. Il faut très vigilant à ça. Il ne faut pas appauvrir ces fédérations fidjiennes, georgiennes, samoanes, tongiennes sinon on appauvrit le niveau international. L’intérêt, c’est d’avoir un maximum d’équipes compétitives" .

Noa Nakaitaci, l'ailier du XV de FranceIcon Sport

