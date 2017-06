Carnet noir rugby - Eric Melville est décédé

C'est une bien triste nouvelle que nous apprend nos confrères de Var Matin : l'ancien troisième ligne du XV de France et de Toulon, Eric Melville, est décédé la nuit dernière des suites d'une crise cardiaque. A tout juste 55 ans.

Eric Melville avec Matt Giteau et Ali Williams lors de la dictée d'ELA en 2014Icon Sport

Né au Cap en Afrique du Sud, Melville était un joueur au gabarit impressionnant pour l'époque (115kg) et formait une troisième ligne royale avec Eric Champ et Thierry Louvet du côté de Toulon. Champions de France en 1987 et 1992 avec son club de coeur, il glana 6 sélections avec le XV de France (affrontant notamment trois fois l'Australie lors de la tournée d'été 90), devenant au passage le premier "étranger" de l'ère moderne à être sélectionné sous le maillot du XV de France.

"Je suis sous le choc de l'horrible nouvelle du décès d'Éric. Tous ceux qui ont pu le côtoyer ont été séduits par sa personnalité attachante, nous sommes effondrés de sa disparition si soudaine", a écrit sur sa page Facebook l'ancien demi de mêlée international du RCT Aubin Hueber. Toute l'équipe de rugbyrama.fr adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.