Yacouba Camara confirme que les négociations avec le Stade toulousain ne se "sont pas bien passées"

"Ça fait énormément plaisir de rejouer au rugby. J’ai confiance en mon genou, je n’ai aucune appréhension et je me sens prêt. J’ai très bien été réintégré dans le groupe et tout le monde est content que je sois de retour" a d’abord déclaré le jeune troisième ligne toulousain (22 ans) qui fera son retour dans le groupe professionnel pour la réception de Pau samedi, neuf mois après sa grave blessure au genou.

Présent avec les Espoirs lors des deux derniers week-ends, le futur montpelliérain est également revenu sur son départ à l’issue de la saison en confirmant notamment "que cela c’était mal passé" concernant les négociations avec le Stade toulousain. "Je préfère garder cela pour moi" a-t-il d’abord dit avant d’avouer que c’est lui "qui voulait partir" .