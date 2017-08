TRANSFERTS - Wandile Mjekevu joker d'Arthur Bonneval (Stade toulousain) ?

Le profil du joueur sud-africain de 26 ans intéresse Ugo Mola et son staff selon Midi Olympique. Après une expérience à Perpignan entre 2013 et 2015 (36 matches, 16 essais), Mjekevu était retourné en Afrique du Sud, jouant pour les Sharks et les Southern Kings. C'est avec cette dernière province qu'il a disputé le Super Rugby 2017, inscrivant la bagatelle de 14 essais en 30 rencontres. Le pédigré a de quoi séduire et Toulouse n'est pas le seul prétendant. Lyon, pour palier la blessure de Xavier Mignot, et Perpignan, après la rupture de contrat avec Alipate Ratini, se sont aussi positionnés.