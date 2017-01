TRANSFERTS - Stade français : Jimmy Yobo, Elies El Ansari et Kitione Taliga se sont engagés

Le champion olympique fidjien Kitione Taligna a lui aussi signé. Ce trois-quarts polyvalent sera disponible dès la prochaine journée de Top 14 et restera au moins jusqu'à la fin de la saison. Enfin, les dirigeants stadistes se sont également mis à la recherche d'un joker médical au poste de pilier droit pour remplacer Sakaria Taulafo, victime d'un accident de la route dans la nuit de vendredi à samedi et indisponible cinq mois. La piste la plus crédible semble mener au joueur des Bulls Jacobus Swanepoel.