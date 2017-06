TRANSFERT - Top 14 : Malakai Fekitoa vers Toulon ?

Comme le précise Midi Olympique dans son édition de vendredi, les discussions entre Toulon et Malakai Fekitoa ont débuté à l’automne dernier. Le président varois avait rencontré le centre des All Blacks en marge du test-match France - Nouvelle-Zélande en novembre. Le joueur, en fin de contrat avec la Fédération néo-zélandaise et les Highlanders, avait alors réclamé des émoluments de salaires très (trop ?) élevés. Six mois plus tard, Fekitoa n’ayant toujours pas prolongé son contrat avec la NZRU, Boudjellal se retrouve en position de force et lui a fait une proposition de deux ans de contrat. Et du côté du RCT, on se montre "relativement optimiste sur ce dossier" , selon une source proche du dossier.

Ce jeudi, Boudjellal devait aussi conclure la signature de l'ailier sud-africain JP Pietersen (30 ans, 65 sélections) en provenance des Leicester Tigers. Si ces deux arrivées se concrétisaient, le boss toulonnais aura alors répondu favorablement aux demandes de son futur coach, Fabien Galthié, qui souhaitait disposer de deux renforts supplémentaires dans sa ligne de trois-quarts pour la saison prochaine.

JP Pietersen

