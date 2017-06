TRANSFERT - Top 14 : Liam Gill quitte Toulon et débarque à Lyon !

Dire que Lyon s'est renforcé ce mercredi matin est un euphémisme ! Le Lou a en effet annoncé avoir recruté Liam Gill. Le flanker, qui évoluait cette saison a Toulon, va rejoindre la formation lyonnaise pour une durée d'un an (plus une saison en option). Une fabuleuse nouvelle pour les supporters rhodaniens et un nouvel ancien Varois au club après Delon Armitage, Frédéric Michalak, Nicolas Durand, Alexandre Menini, Virgile Bruni, Mickaël Ivaldi, Theo Belan ou Rudi Wulf.

Mais surtout une recrue de poids pour Pierre Mignoni, qui tient avec l'international australien (25 ans, 15 sélections) l'un des tous meilleurs troisième ligne de notre championnat, capable de gratter tous les ballons au sol mais aussi de marquer 7 essais avec le RCT cette saison. Pour sa première expérience en France, Gill a fait fort, terminant notamment à la 2e place de notre classement des flankers de l'année et dans notre Top 5 des meilleurs joueurs du Top 14 version 2016/2017.