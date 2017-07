Transfert - Pat Lambie va signer au Racing 92

On a beau être fin juillet et les clubs français en pleine préparation avec le début des matches amicaux, le marché des transferts est toujours aussi animé sur la planète rugby. Samedi, La Rochelle a annoncé avoir engagé pour deux saisons le centre des All Blacks René Ranger (30 ans ; 6 sélections). Le Racing 92, lui, a attiré dans ses filets un autre international mais cette fois-ci un Sud-Africain. En effet, Midi Olympique annonce que le club francilien s'est mis d'accord avec le trois-quarts polyvalent des Springboks Patrick Lambie (26 ans ; 56 sélections).

Patrick Lambie va rejoindre le Racing 92Icon Sport

Sa venue serait prévue pour l'été 2018. Mais les Ciel et Blanc aimeraient vivement récupérer le joueur avant cette date. Quoi qu'il en soit, c'est un bien joli coup réalisé par le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti, hors fenêtre de mutation.

Un contrat de 3 ans

En ce qui concerne l'accord, les Racingmen et le joueur des Sharks veulent collaborer pour les 3 prochaines années à partir de la saison 2018-2019. Une lettre d’engagement a été envoyée et paraphée à un joueur actuellement à l’arrêt. La raison ? Plusieurs commotions cérébrales avec la province basée à Durban durant le Super Rugby.

Patrick Lambie (Afrique du Sud) - 11 juin 2016Icon Sport

Pat Lambie avait notamment déclaré forfait pour la tournée du XV de France en Afrique du Sud cet été. Son retour n'est pas encore d'actualité. Son absence pourrait même être assez longue : il ne disputera pas le prochain Rugby Championship et, à Durban, on n’espère pas non plus pouvoir l’aligner lors de l'édition 2017 de la Currie Cup.

