TRANSFERT - Le Munster confirme le départ de Donnacha Ryan pour le Racing

C'est du moins ce que confirme le site irlandais The 42 qui fait état d'un pré-contrat signé entre le joueur et le club francilien. Au Munster depuis 10 ans, Ryan va donc quitter la province de Limerick et donner un véritable tournant à sa carrière.

Si le Racing n'a pas confirmé, l'information du départ de l'Irlandais a été évoquée par Rassie Erasmus, le directeur du rugby du Munster. Ce dernier nous apprend que l'offre formulée pour le retenir en Irlande était trop inférieure à celle de l'équipe de Top 14. Le Munster aurait proposé une prolongation de contrat à hauteur de 300 000 € par an qui n'aurait pas fait le poids face aux 400 000 € annuels alignés par le Racing.