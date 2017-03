TRANSFERT - Grenoble : Wisniewski proche d'un départ à Toulon ?

À la question : "Si Grenoble se maintenait en Top 14, quid de votre avenir ?" , Jonathan Wisniewski a indiqué : "Ce n’est pas quelque-chose qui a été discuté pour le moment. Oui il y a beaucoup d’avancées avec Toulon mais aujourd’hui il me reste encore un an de contrat à Grenoble. On verra plus tard ces choses-là. Ce n’est pas à l’ordre du jour. La priorité est que le club se maintienne en Top 14." Le demi d'ouverture a répondu que la réception des Toulonnais dimanche (17 heures) "n’a pas de saveur particulière pour lui" . "La seule saveur que ça a, c’est que j’ai envie que Grenoble reste en Top 14 et de ne pas voir ce club s’effondrer."