TRANSFERT - Fabien Galthié : "Depuis septembre 2015, Mourad Boudjellal (Toulon) ne m'a pas lâché"

Pour Fabien Galthié, "il restera toujours une balafre" des deux ans de procédures aux prud'hommes qu'il a mené contre son ancien club de Montpellier. Une plaie ouverte en décembre 2014, lorsque son ancien président Mohad Altrad, l'a mis de côté après trois défaites consécutives en Top 14. S'engage alors un long procès entre les deux hommes et Galthié se retrouve vite dans l'impasse, ne pouvant pas entraîner tant que la justice n'a pas rendu son verdict.

Un verdict qui, finalement, penchera en la faveur de l'ancien demi de mêlée du XV de France mais qui lui laisse tout de même de nombreux regrets. "Je me dis juste que c'est dommage, parce que c'était magnifique ce qu'on avait fait pendant quatre ans. Quand on est arrivés (en 2010), le club était en cessation de paiement. Sportivement, c'était une équipe qui jouait le maintien. Et pendant quatre ans, elle s'est qualifiée pour les phases finales. Tout ça avec un budget assez constant, qui n'avait rien à voir avec le budget de Montpellier d'aujourd'hui" , confie Galthié dans les colonnes du journal L'Équipe.

Fabien Galthié et son avocat - 14 novembre 2016Icon Sport

Fini les regrets, place aux ambitions

Mais le temps des regrets est passé et si l'ex-manager du MHR avoue avoir enduré une rééducation mentale, il est résolument tourné vers l'avenir. "J'ai envie de retrouver le défi, la compétition. Le statut social aussi. Porter les couleurs d'un club, ça donne un statut vis-à-vis des gens mais aussi de soi-même, car on est en mission" , assure-t-il.

Une future mission qui pourrait le voir porter les couleurs de Toulon ? Fabien Galthié ne nie pas ses nombreux entretiens avec Mourad Boudjellal, "Je veux dire que depuis septembre 2015, Mourad (Boudjellal) s'est rapproché de moi, ne m'a pas lâché. Et dans une période comme celle que j'ai connue, entendre le président du club qui a dominé l'Europe vous dire qu'il veut que vous bossiez pour lui, ça fait du bien. On s'est vus à plusieurs reprises, et on est toujours en relation aujourd'hui" , confie l'entraîneur de nouveau sur le marché.

Fabien Galthié et Mourad BoudjellalAFP