TRANSFERT - Ben Smith (All Blacks) à Pau ?

Le meilleur arrière du monde en Top 14 l'an prochain, l'idée prend de plus en plus d'ampleur. Oui, vous ne rêvez pas, le Néo-Zélandais Ben Smith (30 ans ; 60 sélections) pourrait poser ses valises en France. Midi Olympique évoque que le joueur serait en contacts avancés avec la Section paloise. Preuve que le club béarnais souhaite prendre une tout autre dimension et surfer sur sa vague néo-zélandaise, lui qui compte déjà dans ses rangs les All Blacks Colin Slade et Conrad Smith, mais aussi le technicien Simon Mannix.

Ben Smith (Nouvelle-Zélande) tente d'échapper à deux joueurs sud-africains - 17 septembre 2016AFP

Depuis plusieurs semaines, la Section a entamé des discussions avec Ben Smith. Celles-ci sont notamment possibles du fait que l'arrière néo-zélandais, que nous avons retenu dans notre équipe-type de l'année 2016, voit son contrat arriver à échéance en juin prochain. Et pour l'heure, la Fédération néo-zélandaise ne lui a formulé aucune offre de prolongation.

Slade tente de convaincre le joueur

Il se dit même que le champion du monde 2015 serait tenté par une aventure en Europe, ayant fait le tour de la question avec la sélection nationale. Car, s'il décide de répondre favorablement aux sirènes de l'étranger, Ben Smith ne pourra plus prétendre à une place chez les All Blacks.

Colin Slade (Pau) - 29 octobre 2016AFP

Pau, en tout cas, fait un maximum d'efforts - notamment au niveau du salaire proposé - pour attirer cette incroyable tête d'affiche. Un contrat d'un voire deux ans lui aurait été proposé. Colin Slade a admis, lundi soir sur les ondes de France Bleu Béarn, être en contact avec l'arrière Néo Zélandais Ben Smith afin de le convaincre de rejoindre le club Palois la saison prochaine. Midi Olympique rajoute que Conrad Smith - qui devrait prolonger - aurait profité de ses vacances de Noël en famille en Nouvelle-Zélande pour rencontrer Ben Smith et lui dire le plus grand bien du club palois. Pour le moment, la Section paloise, elle, n'a fait aucune déclaration officielle concernant cette information. Mais avouez une chose : voir Ben Smith sur les pelouses françaises, ça aurait de la gueule !

Avec Marc Bruno, à Pau...