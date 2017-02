Top 14, transfert - Lyon : Réponse mardi pour Facundo Isa

Âgé de 23 ans, le joueur est privé de sélection avec les Pumas car il a fait le choix de rallier Toulon à compter de la saison prochaine et pour un contrat de 2 ans qui prendra effet le 1er juillet. Alors qu’il comptabilise, déjà, 26 sélections au compteur, celui qui évolue en Super Rugby avec la franchise des Jaguars constituerait un vrai renfort de poids pour le collectif du LOU toujours en quête du maintien.

Le mois de mars va s’avérer décisif, comme l’a rappelé Pierre Mignoni, en raison des réceptions de Montpellier, Paris et Bayonne pour le seul déplacement à Toulouse. Entre la puissance de Carl Fearns et l’expérience de Julien Puricelli, l’apport de Facundo Isa ne serait pas négligeable alors que Julien Bonnaire (déchirure mollet), Virgile Bruni (fracture crâne) et Deon Fourie (entorse genou) sont blessés.