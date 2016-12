Racing 92 : Laurent Travers ne peut "ni comprendre, ni accepter le comportement de Johan Goosen"

"En tant qu’entraîneur, on ne peut pas l’accepter" , a affirmé mardi Laurent Travers. "On a un groupe de joueurs qui a envie de gagner et de combattre ensemble. Lui veut combattre seul et est sorti du bateau. J’ai l’impression qu’il ne fonctionne et ne raisonne qu’individuellement. Je ne peux pas comprendre ni accepter son comportement, qui n’est pas acceptable. C’est un manque de respect, voire plus" . Le Sud-Africain se contente, lui, de rester à l’infirmerie et ne prend pas part aux entraînements.