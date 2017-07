Zack Holmes : "Le challenge de jouer à Toulouse pourrait être le point culminant de ma carrière"

Zack Holmes est l'une des recrues phares du mercato toulousain. Avec le jeune Antoine Dupont, l'ancien Rochelais est même appelé à former la future charnière du club haut-garonnais, concurrençant ainsi le duo local Doussain - Bézy. Si son transfert en a surpris plus d'un, surtout après l'énorme saison du Stade rochelais, Holmes s'est expliqué sur son choix de bouger. "Le Stade toulousain est l'un des plus grands clubs en Europe. Pour moi, le challenge de jouer ici pourrait être le point culminant de ma carrière" .

Ouvreur ou centre, buteur fiable - ce dont Toulouse avait bien besoin -, l'Australien nourrit de grosses ambitions en arrivant à Toulouse. Il ne s'en cache pas sur le site du Stade toulousain. "J’ai encore certainement 6 ou 7 années à évoluer au plus haut niveau et je suis sans doute actuellement proche de la meilleure partie de ma carrière. J’avais envie de jouer dans une grande équipe, le Stade toulousain comporte de nombreux internationaux et une histoire riche. C’est très excitant pour moi de faire partie de ce projet" .

" Il y a beaucoup d’attentes et de pression autour de nous "

Nouveau président, nouvelle organisation, Zack Holmes sait aussi qu'il arrive au sein d'un club en pleine mutation. Le Stade toulousain, formation la plus titrée de l'Hexagone, ne peut se permettre de chuter encore plus, lui qui a fini le dernier exercice à une piteuse 12e place au classement. "Je n’en ai pas discuté avec mes nouveaux coéquipiers mais je sais que la saison dernière a été difficile pour le Stade toulousain, les résultats n’étaient pas à la hauteur des ambitions" , appuie Holmes.

Zack Holmes (La Rochelle) face à Toulon - 28 janvier 2017AFP