TOP 14 - La programmation des 3 premières journées de championnat

C'est donc au stade Charles-Mathon d'Oyonnax que le coup d'envoi de la saison 2017-2018 de Top 14 sera donné, avec la rencontre entre le promu Oyonnax et Toulouse. Un match qui sera exceptionnellement diffusé à 15h10, sur les antennes de Canal +. S'en suivront 4 rencontres à 18 heures (le nouvel horaire désormais du samedi après-midi), à suivre en multiplex sur Canal + Sport ou chacune en intégralité sur Rugby +. L'UBB et l'ASM auront les honneurs du prime time (20h45) pour conclure la journée du samedi 26 août sur Canal +. La 1re journée se terminera le dimanche à 17 heures, au stade Mayol où s'affronteront Toulonnais et Palois. À noter qu'aucun match ne sera joué ce jour là à 12h30.

Configuration "normale" à partir de la 3e journée

Il y aura encore un pêle-mêle des horaires à l'occasion de la 2e journée. Si celui du samedi en début d'après-midi sera respecté avec la diffusion d'Agen - Racing 92 à 14h45 sur Canal +, le Stade français jouera La Rochelle à 16h45, suivi de 3 rencontres à 18h45, toujours en multiplex sur Canal + Sport ou indépendamment sur Rugby +. Toulouse - Pau se jouera à 20h45, tandis que le choc entre Clermont et Toulon se disputera le lendemain à 17 heures.

La configuration "normale" des horaires pour la saison prochaine sera appliquée à partir de la 3e journée avec un match le samedi à 14h45 (La Rochelle - Clermont), trois à 18 heures et un à 20h45 (Castres-Montpellier). Pau et Lyon seront les premières équipes à jouer à 12h30 la saison prochaine (dimanche 10 septembre), avant l'affrontement entre Toulon et Toulouse (17 heures) en conclusion de la journée.

James Hall et Oyonnax feront leur retour en Top 14 contre Toulouse.Icon Sport

Le programme de la 1re journée :

Samedi 26 août :

Oyonnax - Toulouse : 15h10 (Canal +)

Montpellier - Agen : 18 heures (Canal + Sport / Rugby +)

Stade français - Lyon : 18 heures (Canal + Sport / Rugby +)

Brive - La Rochelle : 18 heures (Canal + Sport / Rugby +)

Racing 92 - Castres : 18 heures (Canal + Sport / Rugby +)

Bordeaux-Bègles - Clermont : 20h45 (Canal +)

Dimanche 27 août :

Toulon - Pau : 17 heures (Canal +)

Le programme de la 2e journée :

Samedi 2 septembre :

Agen - Racing 92 : 14h45 (Canal +)

Stade français - La Rochelle : 16h45 (Canal +)

Castres - Bordeaux-Bègles : 18h45 (Canal + Sport / Rugby +)

Lyon - Brive : 18h45 (Canal + Sport / Rugby +)

Montpellier - Oyonnax : 18h45 (Canal + Sport / Rugby +)

Toulouse - Pau : 20h45 (Canal +)

Dimanche 3 septembre :

Clermont Toulon : 17 heures (Canal +)

Clermontois et Toulonnais vont rapidement se retrouver pour le remake de la finale.Icon Sport

Le programme de la 3e journée :

Samedi 9 septembre :

La Rochelle - Clermont : 14h45 (Canal +)

Bordeaux-Bègles - Stade français : 18 heures (Canal + Sport / Rugby +)

Brive - Racing 92 : 18 heures (Canal + Sport / Rugby +)

Oyonnax - Agen : 18 heures (Canal + Sport / Rugby +)

Castres - Montpellier : 20h45 (Canal +)

Dimanche 10 septembre :

Pau - Lyon : 12h30 (Canal + Sport)

Toulon - Toulouse : 17 heures (Canal +)