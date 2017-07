TOP 14 - La pelouse du stade Marcel-Michelin (Clermont) championne de France

Clermont n'en fini de plus de gagner des titres. Après celui de champion de France de Top 14 et celui des meilleures audiences TV, le club auvergnat vient de voir sa peloise être sacrée à son tour. Une consécration pour les pensionnaires de Marcel-Michelin, classés à la 22e place la saison dernière ! Il faut dire que l'ASM a fait des efforts pour améliorer la qualité de son rectangle vert. L'été dernier, la pelouse a entièrement été changée pour mettre en place une pelouse hybride. L'objectif était que le terrain ne s'abime pas lors de l'hiver. Pari réussi !

Montauban, plus mauvaise pelouse

Derrière, on retrouve un club de ProD2, celui de Biarritz. Une belle progression pour le club basque, 8e du dernier classement. Le podium est complété par Castres et sa pelouse de Pierre-Antoine, 14e en 2015-2016. Le bas du classement est presque inchangé, avec 3 clubs de Pro D2. Montauban, avant-dernier l'an passé, est le plus mauvais élève des championnats professionnels cette saison, derrière Perpignan et Bourgoin.

Ce classement est basé sur 3 critères : l'aspect esthétique général, la qualité de l'infrastructure et la performance agronomique. Seul le club d'Oyonnax n'est pas concerné car le club du Haut-Bugey joue sur une pelouse synthétique.