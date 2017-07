TOP 14 - Jacky Lorenzetti (Racing 92) : “Johan Goosen ? C’est 5 millions de dommages et intérêts”

Sa dernière apparition remonte au 5 novembre 2016, sur la pelouse d’Yves-du-Manoir du côté de Colombes. Ce jour là, Johan Goosen est titulaire au poste d’arrière pour défier Montpellier. Au pied, il inscrit 11 des 21 points de son équipe. Ce sera les derniers exploits du Sud-Africain en Ciel et Blanc. Car depuis, jamais il n’est réapparu chez le champion de France 2016.

Trois procédures en cours

Parti avec l’Afrique du Sud disputer deux test-matches contre l’Angleterre et le pays de Galles, il n’est jamais revenu dans la banlieue parisienne. Resté au pays, il casse en décembre son contrat le liant au Racing 92 pour signer un CDI d’agent commercial dans une boîte d’élevage de chevaux. Le joueur se fait discret.

Pourtant, son président, Jacky Lorenzetti, lui court toujours après. Car Goosen est toujours sous contrat avec le Racing 92 ! L’homme fort du club francilien lui réclame plus de 5 millions d’euros de dommages intérêts Goosen, c’est trois procédures différentes en cours : une au civil, une au pénal et une aux prud’hommes. Pour le joueur, c'est un massacre. Ça fait presque un an qu'il ne joue pas. Les gens qui ont conduit à cette situation sont des irresponsables, a-t-il expliqué au Midi Olympique. Une coquette somme sur laquelle Jacky Lorenzetti ne passera pas l’éponge. Reste à savoir si le joueur remettra un jour les pieds dans l’Hexagone.