Raisuqe et Waisea (Stade français) seront jugés le 29 novembre prochain

Josaia Raisuqe et Waisea vont avoir quatre mois afin de préparer leur défense. Présentés ce mardi matin à un juge au parquet de Paris, ils ont appris qu'ils passeraient en jugement le 29 novembre prochain devant la 24e chambre correctionnelle de Paris comme le rapporte L'Equipe. Les deux joueurs du Stade français ont par la suite été libérés.

Les deux Fidjiens, arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche, sont poursuivis pour "violences volontaires en état d'ivresse". Pour Raisuqe, l'affaire va plus loin puisqu'il fait l'objet d'une poursuite pour "agression sexuelle". Les joueurs du Stade français ont reconnu les coups portés sur deux personnes mais nié l'agression sexuelle.

Waisea (Stade français) - 5 novembre 2016Icon Sport

Raisuqe nie l'agression sexuelle

A la sortie d'une discothèque parisienne, alors qu'ils fêtaient les 23 ans de Josaia Raisuqe, trois hommes, dont Raisuqe et Waisea, ont été au coeur d'une sale histoire. L'une des victimes, une éducatrice spécialisée de 35 ans, a rapporté à la police que Josaia Raisuqe avait "touché (sa) poitrine de manière brutale", selon sa plainte consultée par l'AFP. S'en est suivie une altercation entre les deux sportifs et deux amis de la jeune femme, qui affirment avoir alors reçu plusieurs coups de poing. Ils se sont vus prescrire deux et trois jours d'interruption totale de travail (ITT).

La BAC était intervenue dans la foulée et avait constaté le flagrant délit, l'un des joueurs ayant notamment le pantalon baissé. Ils avaient été placés en suivant en cellule de dégrisement et en garde à vue. Le club du Stade français avait indiqué qu'il "prendra, bien évidemment, les mesures appropriées" si les faits étaient avérés.