Jonathan Wisniewski (Toulon) victime d'une fracture du bras droit

La saison ne pouvait pas plus mal commencer pour Jonathan Wisniewski. L'ouvreur de Toulon n'a joué que dix petites minutes samedi pour son premier match sous ses nouvelles couleurs face aux Pumas Development avant de sortir sur blessure. Les examens passés ont confirmé les premières craintes : fracture du bras droit comme le rapporte L'Equipe.

Jonathan Wisniewski (Toulon) - juillet 2017Icon Sport

La durée de son absence serait de l'ordre de plusieurs semaines. Au minimum. Sachant que le championnat de France reprend le 27 août prochain pour le RCT avec la réception de la Section paloise, il semble très probable que la recrue en provenance de Grenoble rate l'ouverture du Top 14.

Sans Trinh-Duc également contre Pau

Une blessure qui tombe bien mal puisque Toulon est contraint de se passer des services de François Trinh-Duc pour la première journée de championnat. Ayant participé à la tournée en Afrique du Sud cet été avec le XV de France et figurant sur la liste Elite du Groupe France, il est prévu que FTD manque la réception de Pau à Mayol comme le stipule l'avenant à la convention FFR-LNR. De ce fait, il ne reste plus que les options Luke McAlister et Anthony Belleau pour Fabien Galthié pour son entrée en matière le 27 août.

Samedi, le RCT s'est incliné lors de son premier match amical face à une accrocheuse équipe des Pumas Development (45-24). Si une large revue d'effectif a été effectuée, la formation varoise a connu pas mal de déchet et encaissé plusieurs essais en contre. Mathieu Bastareaud s'est pour sa part distingué avec un doublé, Anthony Méric et Eneriko Buliruarua y allant aussi chacun d'une réalisation. Vendredi, le groupe toulonnais retrouvera cette même équipe pour un second match, histoire de clôturer son stage en Argentine.