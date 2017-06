TOP 14 - Zirakashvili, Van der Merwe, Hamadache, le Top 5 des meilleurs piliers droits de la saison

1. Davit Zirakashvili (Clermont)

Son profil : Géorgien, 33 ans, 1,78m pour 114 kg, 53 sélections.

Sa saison : 19 matches, 14 titularisations, 1072 minutes disputées, 2 essais inscrits.

Se retrouver sur la plus haute marche de notre classement des piliers droits est une grande première pour Davit Zirakashvili. Habitué de la rubrique "Également cité", ce coup-ci, le pilier géorgien a fait un immense bond au classement. Un titre de meilleur droitier du Top 14 qui n'est absolument pas usurpé à la vue de sa régularité et de l'incroyable année réalisée aboutissant sur un deuxième sacre de champion de France avec son club. Il faut dire que Zirakashvili a tout connu avec l'ASM. Arrivé en 2004, le Géorgien fait désormais partie des emblèmes de cette équipe et, cette saison, son abatage et sa robustesse ont encore fait des dégâts. Car si le jeu de l'ASM est réputé pour être aérien, les Auvergnats ont bien compris que le rugby commence toujours devant et souvent par un gros travail de Davit Zirakashvili.

Davit Zirakashvili (Clermont) - 27 mai 2017AFP

2. Marcel Van der Merwe (Toulon)

Son profil : Sud-Africain, 26 ans, 1,88m pour 120 kg, 7 sélections.

Sa saison : 26 matches, 17 titularisations, 1200 minutes disputées, 1 essai inscrit.

Promis à un bel avenir avec les Springboks, Marcel Van der Merwe avait étonné par son choix de quitter le pays, à seulement 26 ans, pour rejoindre la France. Cependant, quelques mois plus tard, son pari a été réussi puisqu'en une saison il est parvenu à se hisser sur la deuxième marche de notre classement. Enormément utilisé, son profil a su convaincre chacun des entraineurs passés sur le banc du RCT cette saison, preuve de son talent. En effet, sa puissance et sa force en font un atout redoutable en mêlée et sur les zones de combat où le Sud-Africain se régale. Il est l'une des grandes révélations de cette année.

Marcel Van der Merwe - ToulonIcon Sport

3. Malik Hamadache (Pau)

Son profil : Algérien, 28 ans, 1,90m pour 132 kg.

Sa saison : 26 matches, 14 titularisations, 1216 minutes disputées, 2 essais inscrits.

Malik Hamadache est une preuve de plus que la Pro D2 est une bonne école pour beaucoup de joueurs. Après 3 saisons à Albi, Hamadache découvrait l'élite cette année avec la Section paloise. Un grand saut au plus haut niveau que l'international algérien a maitrisé à la perfection. Souvent remplaçant, il s'est montré décisif sur la plupart de ses entrées en jeu. Très mobile et tonique pour un joueur de son gabarit, Hamadache possède la panoplie complète du pilier moderne et ne se contente pas uniquement de pousser en mêlée. D'ailleurs, sa qualité technique a étonné beaucoup d'observateurs, le Palois réussissant un très grand nombre de offloads et participant souvent au jeu courant avec efficacité.

Malik Hamadache (Pau) - février 2017AFP

4. Uini Atonio (La Rochelle)

Son profil : Français, 27 ans, 1,97 m pour 145 kg, 27 sélections.

Son parcours : 19 matches, 13 titularisations, 1060 minutes disputées, 2 essais inscrits.

On ne présente plus Uini Atonio. Installé en équipe de France et figure incontournable du Stade rochelais, le pilier international s'est cette saison encore illustré parmi les meilleurs joueurs à son poste. Une performance d'autant plus marquante que comme l'an dernier, Atonio ne fut pas épargné par le calendrier. Equipe de France, demi-finale de Challenge Cup et phases finales de Top 14, bref le pilier des Maritimes n'a pas eu vraiment le temps de souffler et s'est même retrouvé en deuxième ligne par moment... Cependant, il n'a pas rechigné à la tâche et s'est montré très régulier à chacune de ses sorties, répondant présent en mêlée et continuant à "régaler" par son étonnante dextérité.

Uini Atonio (La Rochelle) - avril 2017Icon Sport

5. Vadim Cobilas (Union Bordeaux-Bègles)

Son profil : Moldave, 33 ans, 1,83m pour 118 kg, 88 sélections.

Sa saison : 22 matches, 20 titularisations, 1223 minutes disputées.

C'est décidemment l'année des révélations en Top 14. Certes, les amateurs de championnat anglais diront qu'il ne s'agit pas d'une surprise. Mais quand ce pilier moldave est arrivé de Sale à l'intersaison, nombreux étaient ceux qui n'en avaient pas entendu parler. Et pourtant, Cobilas est rapidement devenu un nom connu en Gironde et sur les terrains du championnat. Pilier le plus utilisé de notre classement, le staff de l'UBB a rapidement eu la confirmation qu'il était un joueur fiable et d'une rare robustesse en mêlée. Travailleur de l'ombre et taiseux, Cobilas ne fait pas beaucoup de bruit et laisse plutôt ses performances parler pour lui, comme lors de cette saison.

Vadim Cobilas - UBBIcon Sport

Également cités : Levan Chilachava (Toulon), Ben Tameifuna (Racing 92), Dorian Aldegheri (Toulouse).