TOP 14 - Victor Vito, Carl Fearns, Fritz Lee... Notre Top 5 des meilleurs numéros 8 de la saison

1. Victor Vito (La Rochelle)

Néo-Zélandais, 30 ans, 1,93m pour 112 kg, 33 sélections. Sa saison : 22 matches, 20 titularisations, 1583 minutes disputées, 4 essais inscrits.

Si La Rochelle est entrée dans une autre dimension cette saison, terminant à la première place du classement à l'issue de la phase régulière, le club maritime le doit en grande partie à Vito. Le double champion du monde néo-zélandais (2011, 2015) a apporté dès sa première saison en France l'expérience qu'il manquait au Stade rochelais pour entourer ses jeunes talents et franchir un cap. Le All Black est un pur régal à regarder évoluer. Techniquement, c'est l'un des joueurs les plus doués de notre championnat. Il est tout simplement facile, notamment dans sa faculté à faire jouer ses partenaires derrière lui. Un seul regret : son manque d'influence en demie face à Toulon.

Victor Vito (La Rochelle) - mars 2017Icon Sport

2. Carl Fearns (Lyon)

Anglais, 28 ans, 1,91m pour 120 kg. Sa saison : 20 matches, 19 titularisations, 1463 minutes disputées, 8 essais inscrits.

Arrivé à Lyon en 2015 après avoir évolué à Sale et Bath, Fearns avait déjà attiré l'attention en Pro D2 la saison passée. Dire qu'il a confirmé à l'étage supérieur est un euphémisme tant le troisième ligne anglais a marché sur ses adversaires cette année. Un véritable numéro 8 à l'Anglaise, très costaud et inarrêtable à quelques mètres de la ligne d'essai. En attestent ses 8 réalisations qui en font l'avant le plus prolifique de notre championnat avec Leone Nakarawa et le meilleur marqueur du Lou ! Il devait partir à Gloucester pour se donner une chance d'être sélectionné avec le XV de la Rose mais Lyon a finalement réussi à le conserver.

Carl Fearns (Lyon) face à Bordeaux-Bègles - 30 décembre 2016AFP

3. Fritz Lee (Clermont)

Samoan, 28 ans, 1,88m pour 107 kg. Sa saison : 18 matches, 15 titularisations, 1184 minutes disputées, 4 essais inscrits.

C'était la bonne année pour Clermont. Et Lee n'y est pas pour rien. Au poste de numéro 8, le joueur d'origine samoane reste une référence. Solide, puissant, efficace en attaque et monstrueux en défense, il fait partie de ceux qui ont porté l'ASM vers les sommets cette saison, en réalisant notamment une fin d'exercice tonitruante à l'image de son essai en demi-finale face au Racing. Une belle régularité pour l'ancien international all black à 7 puisqu'il figure pour la troisième fois en quatre ans dans notre classement (déjà 3e en 2014 et 4e en 2015).

Fritz Lee (ASM Clermont) - 27 mai 2017AFP

4. Chris Masoe (Racing 92)

Néo-Zélandais, 38 ans, 1,83m pour 106 kg, 20 sélections. Sa saison : 24 matches, 17 titularisations, 1434 minutes disputées, 4 essais inscrits.

3e en 2013 et 4e l'an passé, Masoe est encore là en 2017, malgré ses 38 ans ! Son âge avancé n'a en effet pas empêché le All Black de briller une saison de plus, avant de dire stop. Cette année encore, Masoe a sans cesse avancé, plaqué et gratté des ballons. Et le guerrier s'est offert pour sa dernière sortie un doublé contre Clermont en demie. Des adieux magnifiques au terrain malgré la défaite, avant d'intégrer le staff francilien. Et on se souviendra longtemps de sa transformation réussie ce jour-là.

Chris Masoe (Racing 92) - 27 mai 2017AFP

5. Kélian Galletier (Montpellier)

Son profil : Français, 25 ans, 1,88m pour 103 kg, 1 sélection.

Français, 25 ans, 1,88m pour 103 kg, 1 sélection. Sa saison : 21 matches, 17 titularisations, 1431 minutes disputées, 2 essais inscrits.

Même s'il a parfois évolué au poste de flanker, Galletier a éclipsé cette saison le Springbok Pierre Spies pour faire son trou en tant que titulaire au MHR. Il sauve d'ailleurs l'honneur tricolore dans ce Top 5. Galletier, c'est avant tout un joueur hyper complet : à l'aise ballon en mains, plutôt rapide, utile en touche et en défense.. Le genre de numéro 8 que Guy Novès aime bien et qui pourrait être amené à connaître d'autres sélections s'il poursuit sur cette voie.

Kélian Galletier (Montpellier) - 5 novembre 2016Icon Sport

Également cités : Alex Tulou (Castres), Petrus Hauman (Brive), Duane Vermeulen (Toulon).