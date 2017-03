TOP 14 - Ugo Mola tacle Bernard Laporte sur les finances du Stade toulousain

"J’entends parler de déficit structurel, de beaucoup de choses... Tout le monde y va de son interprétation. On dirait le café du commerce. J’ai même entendu le président de la Fédération française dire que l’on avait un club aux abois. J’ai du mal à savoir à quelle hauteur alors que je suis à l’intérieur et lui le saurait mieux que nous de l’extérieur. Même si j’ai le plus grand respect pour Bernard, que chacun s’occupe de ses problèmes."