Top 14, transfert - Matt Giteau (Toulon) : "Partir ? C'est une décision pour ma famille"

Matt, vous avez annoncé que vous quittez le RCT à la fin de la saison. C'est une décision prise avec Mourad Boudjellal ou seulement par vous ?

Matt GITEAU : C'est ma décision. C'était très dur pour moi, car je voulais rester ici. Mais ce n'est pas une décision pour moi, mais un choix pour ma famille. Mes fils grandissent, le plus grand doit commencer l'école l'an prochain. C'était très dur de faire un choix, mais c'est la bonne option car c'est dans l'intérêt de mes fils. Je veux me rapprocher de l'Australie, en allant au Japon. Je serai à 8h ou 10h de vol de l'Australie. C'est plus proche et plus facile pour ma femme, mes fils et moi. Je veux tout de même continuer à jouer, je ne veux pas encore arrêter.

Vous êtes arrivé à Toulon en 2011, que retenez-vous de cette expérience ?

M.G : Il y a beaucoup de souvenirs. On a gagné énormément de titres et j'espère en gagner encore cette année. J'ai rencontré beaucoup de joueurs qui sont des amis désormais, je parle en français... C'est une très belle expérience avec mes fils qui sont nés ici. Jusqu'à maintenant, c'est peut-être la plus belle dans ma vie. Ça a été génial et j'espère que ça va continuer encore sur ces derniers mois.

Quand vous avez signé à Toulon, vous pensiez rester aussi longtemps ?

M.G : Quand j'arrive, je signe pour deux ans. Après ça, je pensais peut-être arrêter ma carrière et faire un autre boulot en Australie. Mais avec ma famille, on s'est senti bien et on est resté. Les gens sont sympas avec moi et ma famille, je n'ai jamais eu de problème. Les gens ici à Toulon sont comme une famille pour moi. Quand j'achète mon pain, je parle toujours avec quelqu'un. J'aime la vie ici, c'est sympa car c'est petit. Je préfère ça, c'est vraiment comme la famille. Comme je l'ai dit, je voulais encore rester, mais j'ai fait un choix pour ma famille.



Si l'on revient au terrain, on vous avait quitté boitillant lors du match face à La Rochelle, comment vous sentez-vous ?

M.G : La cheville va mieux, ce n'était pas trop grave. J'ai juste eu peur car il s'agissait de la même cheville que celle qui a été opérée. J'ai fait beaucoup de physique la semaine dernière sans douleur, tout va bien. Je me sens de mieux en mieux à chaque match même si je dois encore trouver le rythme, comme toute l'équipe.

Pour revenir à votre fracture de la cheville lors du Rugby Championship, comment aviez-vous vécu cette grosse blessure ?

M.G : Au moment de la blessure à la cheville, j'ai eu peur et j'ai pensé que ma carrière était terminée. C'était très triste pour moi à ce moment-là. C'était la plus grosse blessure de ma carrière, il y a eu une remise en question, surtout à mon âge. J'étais très déçu mais maintenant c'est terminé. J'ai bien bossé, je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai de la chance.

Surtout que cette blessure arrivait après deux autres aux adducteurs qui vous ont pénalisé ces dernières saisons...

M.G : Dans la tête, c'est dur car je veux toujours faire le maximum pour l'équipe, ce club et cette ville qui m'ont beaucoup donné. Sans Toulon, je n'aurais pas joué 100 matchs en sélection. Je sais aussi que c'est ma dernière année ici. Je veux me donner à fond pour tout le monde. Je veux que l'on joue bien, que l'on gagne des titres.

Ben Barba nous confiait que vous l'aviez pris sous votre aile à son arrivée. C'est important ce rôle pour vous ?

M.G : On a regardé le match de l'équipe de France ensemble. Il peut déjà dire "l'addition s'il vous plait !". Pour moi, c'est très important de l'aider à s'intégrer. Quand je suis arrivé à Toulon, Matt Henjak m'a beaucoup aidé dans le groupe. Je crois que c'est important pour lui d'être le plus à l'aise dans le groupe pour faire de bonnes choses sur le terrain.



Est-ce qu'il y a une chance de vous revoir à Toulon après cette saison, peut-être dans le staff ?

M.G : (sourire) Peut-être, je ne dis jamais non ! On ne sait jamais, je peux revenir si Mourad me donne beaucoup d'argent (rires) ! Non, c'est une blague, je ne sais pas. Je ne pense pas encore à ça. Pour l'instant, je veux juste jouer. Après on verra.