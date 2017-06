TOP 14 - Tomane, Aguillon, Chavancy... Notre Top 5 des meilleurs centres de la saison

1. Joe Tomane (Montpellier)

Son profil : Australien, 27 ans, 1m90 pour 115 kg, 17 sélections.

Australien, 27 ans, 1m90 pour 115 kg, 17 sélections. Sa saison : 17 matches, 17 titularisations, 1300 minutes disputées, 8 essais inscrits.

Efficace. Véritablement le qualificatif adéquat pour résumer la saison de Joe Tomane. Pour sa première année en France sous les couleurs de Montpellier, le centre australien s’est révélé être une redoutable arme offensive pour la bande de Jake White. Pièce essentielle du système mis en place par le technicien sud-africain, l’international Wallaby a bousculé bon nombre de défenses toute la saison, en attestent ses 8 essais marqués. Il faut dire que ses qualités d'ailier de formation et son puissant gabarit ont souvent mis le MHR dans l'avancée. Son absence lors du match de barrage contre le Racing 92 s'est faite ressentir. Preuve de son importance au sein de l'effectif héraultais.

Joe Tomane (Montpellier)AFP

2. Pierre Aguillon (La Rochelle)

Son profil : Français, 30 ans, 1m80 pour 93 kg.

Français, 30 ans, 1m80 pour 93 kg. Sa saison : 22 matches, 19 titularisations, 1537 minutes disputées, 3 essais inscrits.

Il y a quatre ans, Pierre Aguillon jouait le ventre mou de la Pro D2 avec Carcassonne. Cette saison, cet énorme défenseur apparaît pour la première fois dans notre classement. Une juste récompense au vue de sa progression linéaire depuis son arrivée à La Rochelle à l’été 2015 (après un passage de deux saisons à Oyonnax) et sa régularité tout au long de la saison. Même si son plaquage dangereux sur James O’Connor en demi-finale contre Toulon fait basculer la rencontre (étant expulsé à une demi heure de la fin du match), cela ne l’empêche pas de terminer à une très honorable deuxième place. Il ne manque désormais plus au Lourdais de naissance que de porter le maillot du XV de France, lui a déjà été appelé par Guy Novès pour un stage de préparation en mai dernier.

Pierre Aguillon (La Rochelle)Icon Sport

3. Henry Chavancy

Son profil : Français, 29 ans, 1m81 pour 97 kg, 2 sélections.

Français, 29 ans, 1m81 pour 97 kg, 2 sélections. Sa saison : 21 matches, 21 titularisations, 1658 minutes disputées, 6 essais inscrits.

Troisième joueur le plus utilisé par le staff du Racing 92, Henry Chavancy a fait partie des quelques cadres qui ont réussi à porter le club francilien durant une saison qui aura connu bien des remous. L'année dernière, il avait terminé sur la deuxième marche du podium et nous soulignions qu’une sélection avec le XV de France ne serait pas imméritée. Celui qui ne connaît que le maillot ciel et blanc s’est vu récompensé de ses efforts, jouant à deux reprises pour les Bleus. Bref, une saison encore plus accomplie que la précédente, symbole de la progression permanente de ce joueur de 29 ans.

Henry Chavancy (Racing 92)Icon Sport

4. Damian Penaud

Son profil : Français, 20 ans, 1m88 pour 93 kg, 1 sélection.

Français, 20 ans, 1m88 pour 93 kg, 1 sélection. Sa saison : 17 matches, 14 titularisations, 992 minutes disputées, 7 essais inscrits.

À vrai dire, on était divisé sur la question. Car il a tout de même joué moins de 1000 minutes... Mais le gamin a un talent fou. À chaque prise de balle, on se demande bien ce qu’il va encore réaliser comme exploit. Et pourtant, il en a déjà accompli pas mal. Car à 20 ans, Damian Penaud a connu une fulgurante ascension. Titulaire à 14 reprises (sur 17 matches joués), le Clermontois s’est offert le luxe d’inscrire 7 essais, dont un en demi-finale contre le Racing 92. Mais on retiendra surtout sa relance à la main depuis ses 22 mètres, en finale contre Toulon, offrant l’essai à Alivereti Raka. Reste à présent le plus dur. Confirmer la saison prochaine.

Damian Penaud (Clermont)Getty Images

5. Gabiriele Lovobalavu

Son profil : Fidjien, 32 ans, 1m82 pour 95 kg, 22 sélections.

Fidjien, 32 ans, 1m82 pour 95 kg, 22 sélections. Sa saison : 22 matches, 21 titularisations, 1593 minutes disputées, 5 essais inscrits.

Dans une saison qui a ressemblé à un chemin de croix pour Bayonne, Gabiriele Lovobalavu a fait partie de ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Toujours fidèle à son style, le Fidjien a réalisé sa meilleure saison en Top 14 avec ses 21 titularisations et ses 5 essais inscrits. Mais les efforts de l’ancien Toulonnais ont été vains, tant l’Aviron a eu du mal à exister dans le championnat. Cependant, son exemplarité lui offre la cinquième place de notre classement. La saison prochaine, Lovobalavu s’offre un nouveau challenge, du côté des Wasps en Angleterre.

Gabriele Lovobalavu (Bayonne)Icon Sport

Également cités : Levani Botia (La Rochelle), Mathieu Bastareaud (Toulon), François Steyn (Montpellier).