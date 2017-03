TOP 14 - Revol (Castres) demande à ce que le différend entre la LNR et la FFR soit clarifié

"Aujourd'hui 27 mars, nous ne savons toujours pas si notre match contre le Stade français se déroulera ou non" , écrit Pierre-Yves Revol dans un courrier aux présidents de la FFR Bernard Laporte et de la LNR Paul Goze, publié par le CO. "Cette situation inédite ne peut perdurer et je me permets de vous sensibiliser sur la nécessité impérieuse de régler ce différend dans les meilleurs délais" , ajoute Revol, qui a lui-même été président de la LNR de 2008 à 2012.

La LNR avait décidé le 17 mars de reporter les matchs Castres - Stade français et Montpellier - Racing 92, prévus le lendemain, alors que les joueurs du Stade français étaient en grève contre la fusion de leur club avec le Racing, finalement abandonnée le dimanche 19. Un report que la FFR a depuis décidé d'annuler mercredi dernier, alors que la LNR venait de communiquer la reprogrammation entre le 18 et le 23 avril de ces deux rencontres.

Pierre-Yves Revol - Castres Icon Sport

Pour Revol, il faut agir rapidement

"Fermement opposé" à ce report pour ne pas créer un "dangereux précédent" , M. Revol explique qu'il en avait toutefois "pris acte" en tenant des propos apaisants "afin de ne pas ajouter publiquement de la confusion à une situation déjà gravement préjudiciable au rugby français" . Mais "notre club, qui avec celui de Montpellier a subi ces évènements, doit être fixé comme tous les autres acteurs du Top 14" , dit-il encore dans sa lettre.