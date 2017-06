TOP 14 - Pour Richard Cockerill (Toulon), "Clermont méritait de gagner"

Richard Cockerill (manager de Toulon) : "Félicitations à Clermont. Je n'ai pas de regret, cela a été très serré, on a joué jusqu'au bout, on n'était pas loin du tout. On savait que Clermont allait démarrer fort, ils ont marqué un bel essai, mais je savais qu'on allait revenir. On aurait pu gagner, mais ce n'était pas notre jour. Cela s'est joué à des détails, comme en début de seconde période ces deux pénalités manquées ou cet en-avant près de la ligne. Je suis très fier des efforts déployés par les joueurs. On a l'habitude de dire qu'on a ce qu'on mérite, et ce soir (dimanche), Clermont méritait de gagner."