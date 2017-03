TOP 14 - Philippe Saint-André fustige le nombre d'étrangers en Top 14

L'ancien sélectionneur des Bleus a poussé un coup de gueule dans l'émission diffusée sur la chaine SFR Sport. Un emballement qui fait suite à la venue sur le plateau de Benoît Guyot, jeune troisième ligne de 27 ans contraint de prendre sa retraite faute de propositions d'équipes professionnelles. Passé notamment par Biarritz et La Rochelle, Guyot a raccroché les crampons il y a peu et s'est vu dans l'obligation de reprendre ses études. Calme et posé sur l'issue forcée de sa carrière, PSA a toutefois voulu prendre sa défense.

"On a de la chance d'avoir un joueur intelligent. Mais c'est pour ça que je milite depuis 6-7 ans avec un nombre de Français présents, non pas sur le squad mais sur la feuille de match" , a argué l'ex ailier international. "Ce n'est pas normal qu'un joueur de son âge, qui était titulaire à Biarritz, arrivé à La Rochelle, dans un poste de 3e ligne ou certes il y a de la concurrence, sorte ainsi du circuit professionnel" , a plaidé Philippe Saint-André avant de conclure, "Dans notre organisation ce n'est pas normal d'avoir 50-60 % d'étrangers en Top 14 et en Pro D2 et que les jeunes joueurs français ne trouvent pas de postes" .