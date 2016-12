TOP 14 - Patricio Albacete (Stade toulousain): "Je veux continuer à jouer"

"J'ai parlé avec Fabien Pelous (directeur sportif, NDLR) qui m'a annoncé que mon contrat ne serait pas renouvelé. Je suis content qu'il l'ait fait tôt, cela va me permettre de me retourner. L'envie est encore là et je veux continuer à jouer. Il y a plein de possibilités, en France comme à l'étranger. Nous verrons ce que je décide de faire mais pour l'instant, je ne me prends pas trop la tête. Ce qui m'intéresse, c'est de bien revenir sur le terrain pour profiter des derniers mois qu'il me reste à Toulouse", a déclaré Albacete à La Dépêche du Midi.

