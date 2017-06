TOP 14 - Nadolo, Waisea, Votu... Notre Top 5 des meilleurs ailiers de la saison

1. Nemani Nadolo (Montpellier)

Fidjien, 29 ans, 1,94m pour 137 kg, 26 sélections. Sa saison : 17 matches, 15 titularisations, 1219 minutes disputées, 9 essais inscrits.

Un phénomène. Pour son retour en Top 14 (après un passage à Bourgoin en 2010/2011), l'ancien des Crusaders a fait trembler les défenses françaises. Avec son gabarit hors norme, Nadolo a dégagé une impression de puissance inouïe. Clairement, le jeu du MHR a penché à gauche cette saison. Dans sa zone, il a fait d'énormes dégâts, tout en parvenant à faire jouer derrière lui. Et a enfilé les essais. On se souvient notamment de son triplé contre Brive fin septembre. Tout simplement impressionnant.

Nemani Nadolo (Montpellier) face au Racing 92 - 20 mai 2017AFP

2. Waisea (Stade français)

Fidjien, 26 ans, 1,93m pour 105 kg, 16 sélections. Sa saison : 19 matches, 17 titularisations, 1438 minutes disputées, 13 essais inscrits.

Déjà très en vue lors des précédents exercices (sauf peut-être l'an dernier), Waisea a réalisé sa meilleure saison. Co-meilleur marqueur du Top 14 avec 13 réalisations, le Fidjien, parfois aussi utilisé au centre, a porté l'attaque parisienne. Très rapide et adroit avec le ballon, il s'est sans cesse proposé pour tenter de faire la différence, au sein d'une formation il est vrai très joueuse. Et ce avec beaucoup de réussite. Clairement le meilleur joueur du Stade français cette saison.

Waisea (Stade français)Icon Sport

3. Watisoni Votu (Pau)

Fidjien, 32 ans, 1,87m pour 93 kg, 12 sélections. Sa saison : 23 matches, 21 titularisations, 1699 minutes disputées, 13 essais.

C'est peut-être le joueur le moins (re)connu de notre Top 5. Mais quelle saison ! Après des exercices moyens à l'Usap puis l'an passé déjà à la Section, Votu a explosé (sur le tard) cette année. Il termine ce Top 14 tout en haut du classement des meilleurs marqueurs aux côtés de Waisea grâce à ses 13 essais. Surtout, ses réalisations ont souvent été capitales dans les victoires béarnaises, souvent étriquées. Le facteur X de Pau, c'est bien lui.

Votu et Smith - PauEurosport

4. David Strettle (Clermont)

Anglais, 34 ans, 1,83m pour 88 kg, 14 sélections. Sa saison : 17 matches, 17 titularisations, 1240 minutes disputées, 11 essais inscrits.

Il a un peu moins joué que Waisea ou Votu, ce qui le prive du podium. Car nul doute qu'il aurait marqué encore plus avec quelques matches supplémentaires au compteur. Son ratio est le plus efficace du Top 14 avec ses 11 essais en 17 rencontres. Strettle est un pur finisseur, capable de surgir à tout moment pour concrétiser la domination de son équipe. L'Anglais a réalisé une encore meilleure saison que sa première avec l'ASM l'an passé. Surtout, il l'a terminée en touchant le bout de bois.

David Strettle (Clermont)Icon Sport

5. David Smith (Castres)

Son profil : Samoan, 30 ans, 1,72m pour 90 kg.

Samoan, 30 ans, 1,72m pour 90 kg. Sa saison : 26 matches, 26 titularisations, 2067 minutes disputées, 7 essais inscrits.

Après avoir terminé 3e de notre classement l'an dernier (déjà avec le CO) et 2e en 2015 (avec Toulon), il est de nouveau présent à l'issue de cette saison 2016/2017, preuve de sa grande régularité. Croyez-le ou non mais le feu follet tarnais est le joueur qui a été le plus utilisé en Top 14. Il a été titularisé par Christophe Urios à 26 reprises cette saison (sur 27 possibles), ne sortant qu'une fois, à 13 minutes du terme à Brive début mai ! Incroyable... Sinon, sa volonté de gagner du terrain est toujours aussi grande et ses appuis tout autant déroutants. Le genre de joueur qu'il vaut mieux avoir avec soi.

David Smith (Castres) - avril 2017Icon Sport

Également cités : Juan Imhoff (Racing 92), Gabriel Lacroix (La Rochelle), Vincent Rattez (La Rochelle).