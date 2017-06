TOP 14 - Murimurivalu, Germain, Dulin... Notre Top 5 des meilleurs arrières de la saison

1. Kini Murimurivalu (La Rochelle)

Fidjien, 28 ans, 1,76m pour 97 kg, 17 sélections. Sa saison : 23 matches, 23 titularisations, 1807 minutes disputées, 4 essais inscrits.

C'est l'un des postes qui a demandé le moins de discussions pour désigner le vainqueur de ce Top 5. Murimurivalu à la première place, c'était une évidence. Chaque week-end ou presque, le numéro 15 rochelais nous a scotchés. Par sa capacité à franchir, a dynamiter une défense, à se montrer aussi costaud à l'impact que félin dans les espaces libres. L'un des hommes forts de la magnifique saison des Maritimes, c'est certain. Incontournable.

Kini Murimurivalu (La Rochelle) tente d'échapper à Sébastien Tillous-Borde (Toulon) - 26 mai 2017AFP

2. Gaëtan Germain (Brive)

Français, 26 ans, 1,90m pour 99 kg. Sa saison : 23 matches, 22 titularisations, 1711 minutes disputées, 1 essai marqué et 321 points inscrits.

Vainqueur de notre classement l'an dernier, Germain va devoir se contenter de la 2e place cette saison. Comme en 2015 quand il avait terminé derrière Nick Abendanon. On connaît tous les qualités de l'arrière corrézien. Sa grande force, c'est bien sûr son pied droit. Une nouvelle fois, Germain a fini en tête du classement des meilleurs réalisateurs du Top 14. Mais résumer le Briviste à sa précision face aux perches serait une erreur car Germain est également à l'aise dans le jeu.

Gaëtan Germain - BriveIcon Sport

3. Brice Dulin (Racing 92)

Français, 27 ans, 1,76m pour 85 kg, 28 sélections. Sa saison : 24 matches, 24 titularisations, 1841 minutes disputées, 1 essai inscrit.

Déjà 1er en et 2013 et 2014 ainsi que 4e en 2015, Dulin figure donc pour la 4e fois en 5 ans dans notre Top 5 des arrières du Top 14. Fort... Cette saison, le Racing a compté sur lui plus que jamais après la fuite de Johan Goosen. Et il a répondu une nouvelle fois présent. Même si certains lui reprochent son style de joueur de football américain, qui gagne des mètres en oubliant de faire jouer ses partenaires. Ou sa relative faiblesse dans la finition. Quoiqu'il en soit, Dulin reste une valeur sûre.

Brice Dulin (Racing 92) Icon Sport

4. Leigh Halfpenny (Toulon)

Gallois, 28 ans, 1,78m pour 85 kg, 74 sélections. Sa saison : 15 matches, 15 titularisations, 1200 minutes disputées, 4 essais marqués, 232 points inscrits.

Certes, il n'a pas réalisé la saison de sa vie mais Halfpenny a quand même encore sauvé plusieurs fois le RCT. Le Gallois est l'un des tous meilleurs buteurs au monde et dans certains matches, ça n'a pas de prix... 3e meilleur réalisateur du championnat à l'issue de cet exercice 2016/2017 derrière Germain et Benjamin Urdapilleta. Celui qui a rejoint les Lions britanniques et irlandais en Nouvelle-Zélande avant la finale de Toulon face à Clermont doit sa présence dans ce classement à ses grosses prestations en barrage contre Castres et en demie contre La Rochelle.

Leigh Halfpenny et Sébastien Tillous-Borde (Toulon) - 6 mai 2017Icon Sport

5. Tom Taylor (Pau)

Néo-Zélandais, 28 ans, 1,83m pour 90 kg, 3 sélections. Sa saison : 21 matches, 19 titularisations, 1513 minutes disputées, 1 essai marqué, 206 points inscrits.

C'est peut-être une surprise pour vous de voir Taylor dans ce classement. Mais on a voulu souligner ses belles prestations, même si comme Goosen l'an dernier ou Levani Botia cette saison, il est délicat de lui attribuer un poste. Car le All Black a débuté 7 fois à l'arrière, 7 fois à l'ouverture et 5 fois au centre. La Section paloise a en tout cas pu compter sur lui, notamment après les blessures de Conrad Smith et Colin Slade. Surtout, Taylor s'est montré royal face aux perches.

Tom Taylor (Pau) - 12 mars 2017AFP

Également cités : Geoffrey Palis (Castres), Gio Aplon (Grenoble), Hugo Bonneval (Stade français).