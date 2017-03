TOP 14 - Mourad Boudjellal (Toulon) : "On va bien s'amuser avec Fabien Galthié"

La semaine dernière, un long feuilleton a connu son épilogue sur la Rade avec l'annonce de l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du RCT la saison prochaine. Et à y regarder de plus près, on a presque l'impression que le RCT a perdu une année dans cette histoire. Diego Dominguez et Mike Ford n'ont d'ailleurs pas résisté à cette longue saga. "Je le voulais depuis longtemps. Je le voyais comme le successeur naturel de Laporte. Mais au final, il n'était pas disponible quand Bernard est parti. Puis quand je signe Diego, quelques semaines après, Fabien n'est plus en poste à Montpellier" , confesse le patron du RCT.

Et de poursuivre son mea-culpa : "Je pense que ça a faussé ma relation avec Diego Dominguez. Je me suis menti à moi-même. Ma relation avec Diego a été perturbée. J'ai dû regarder que ce qui allait mal et pas ce qui était bien" . Et comme derrière Mike Ford n'a pas vraiment convaincu, un boulevard était ouvert pour l'arrivée de Galthié.

Mourad Boudjellal, le président du RCTAFP

Nouveaux entraineurs, nouveau projet

Avec lui, Toulon retrouve une figure charismatique du rugby français. Un homme prêt à enfiler les crampons laissés au vestiaire par Laporte. D'ailleurs, le choix de l'ancien entraîneur du Stade français et de Montpellier a des similitudes avec celui qui avait été fait au moment d'opter pour Laporte. "Ce sont des personnages atypiques du rugby. Comme Bernard, il évolue dans une autre galaxie. J'aime travailler avec ce genre de personne. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je reste un grand enfant, je veux prendre du plaisir avant tout" , admet dans un sourire le patron du RCT.

En fin de saison dernière, le fondateur des éditions Soleil avait annoncé qu'il devrait être un bon scénariste pour écrire la suite du règne de Laporte. Force est de constater que les rebondissements n'ont pas manqué et Boudjellal prévient : "Avec Galthié, c'est un autre chapitre qui s'écrit dans l'histoire de Toulon" . Nouveau chapitre et par conséquent nouveau projet pour le club.

Fabien Galthié et Mourad BoudjellalAFP