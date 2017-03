TOP 14 - Mourad Boudjellal (Toulon) : "Il y a une crise de confiance actuellement"

Le départ de Steve Meehan, la dernière défaite à Brive 15-5 et le manque de solutions offensives sont des symptômes qui laisse présager un problème de confiance au sein du club varois actuellement. Une période difficile qu'a souhaité commenter Mourad Boudjellal dans une vidéo publiée sur le site du club, "Je sais qu'en ce moment c'est compliqué, on ne va pas se cacher on n'est pas dans les objectifs qu'on s'était fixés. Être 6e du Top 14 ce n'est pas un échec mais c'est en dessous de nos habitudes" , a-t-il expliqué.

"On a un réel problème de confiance depuis quelques temps" , a précisé Boudjellal avant d'assurer qu'il avait foi en son staff et ses joueurs qui sont capables "de gagner un titre cette année" , a-t-il ajouté. Le boss du RCT a réuni cette semaine ses leaders et ses entraîneurs et il pense qu'une "prise de conscience collective" a été opérée et dont "les effets contre Bayonne samedi sont attendus" a-t-il affirmé avec conviction. "Le jeu de Mike Ford a l'adhésion de tous, c'est un peu plus long que prévu mais ça va prendre, j'en suis certain" , a-t-il conclu.