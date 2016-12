TOP 14 - Lyon - Bordeaux-Bègles (19-16) - C'est avec le sourire que Lyon quitte le Matmut Stadium

Le Lou a fait ses adieux au Matmut Stadium dans les règles. Pas de pot de départ spectaculaire mais une victoire, courte mais bonne pour le moral, après quatre défaites d’affilée pour les Rhodaniens (19-16). Dans un match âpre mais sans saveur, ils ont fait la différence après la pause grâce au premier essai de Toby Arnold cette saison (50e). Yann Lesgourgues (80e+3) a permis in-extremis à l’UBB de terminer l’année avec un point de bonus défensif.

Le match d’hiver, cette expression moderne pour définir une rencontre pauvre en termes de jeu mais excusée par les conditions climatiques, prend tout son sens avec ce Lyon-UBB. Les amateurs de combat, de beaux plaquages et défenses solidaires et efficaces se sont régalés, les autres ont certainement dû lutter pour ne pas tomber dans les bras de Morphée. Pouvait-il en être autrement ? Lyon restait sur quatre défaites d’affilée et devait stopper l’hémorragie, tandis que l’UBB voulait se retrouver dans l’engagement après deux revers consécutifs, dont le dernier douloureux à domicile face à Pau (16-18). On a donc bien eu des duels rugueux, mais rien de plus en première période, avec un score parlant de 3-3, et à peine mieux après la pause.

Napolioni Nalaga (Lyon) face à Bordeaux-Bègles - 30 décembre 2016AFP

L’UBB s’en sort bien

Heureusement qu’Adam Ashley-Cooper a eu un moment d’absence, serait-on tenté de dire. Car sa glissade très coupable qui a permis l’essai de Toby Arnold (50e) a aussi débloqué cette partie fermée à double tour. Une tuile pour l’Union, qui devait déjà faire avec le forfait, à l’échauffement, de son pilier international français Jefferson Poirot. Obligé de disputer toute la rencontre, le Sud-Africain Steven Kitshoff a concédé la pénalité en mêlée qui avait tout de celle qui scellait l’absence de bonus défensif à trois minutes du terme (77e).

À trop vouloir se recentrer sur les fondamentaux, les hommes de Raphaël Ibañez en ont aussi un peu oublié le rugby vivant qui les caractérise. Mais ils ont eu le mérite de ne pas plonger mentalement. L’essentiel était de toute façon déjà acquis et le LOU ne regrettera pas vraiment ce point abandonné à un adversaire qui ne boxe pas dans sa catégorie. L’histoire du Matmut Stadium avait débuté par une défaite (19-26 en 2011 contre Toulon) et se termine donc sur une bonne note. Place à Gerland désormais pour le promu, reparti du bon pied dans la course au maintien.