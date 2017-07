TOP 14 - Lyon avait "besoin de franciser" son effectif

Après deux échecs, le Lou a enfin réussi son pari la saison dernière : se maintenir en Top 14, un an après le titre de champion de France de Pro D2. Un véritablement soulagement pour le club lyonnais, cantonné à faire l’ascenseur ces dernières saisons, sans jamais trouver l’équilibre nécessaire pour bâtir une équipe capable de rester dans le « gratin » du rugby français.

La joie des LyonnaisAFP

Le maintien avant tout

C'est Pierre Mignoni, entraîneur principal depuis 2015, qui a réussi le défi lancé par son président, Yann Roubert. Quitte à ne pas respecter le règlement et se faire sanctionner. "On a été les plus mauvais élèves la saison dernière en terme de feuilles de matches de Jiff" , explique le président du Lou, en conférence de presse. Bien que la direction était au courant que les quotas n’étaient pas respectés, "l’objectif, c’était clairement de rester en Top 14, donc ça passait par ces feuilles de matches telles qu’on les a faites" , assume Yann Roubert. Avec 11 Jiff inscrits en moyenne (contre 12 minimums obligatoires) la saison dernière, 204 000€ de droits TV et marketing ont été versés en moins par la LNR.

" Le sentiment de s'être renforcé "

Mais cette saison, pas question de repartir sur les mêmes bases. L’homme fort du Lou ne s’en cache pas : "On avait besoin de franciser notre effectif." Résultat, 10 joueurs ayant le statut de Jiff viennent renforcer les rangs lyonnais sur les 14 nouvelles arrivées. Parmi lesquelles Clément Ric, Virgile Lacombe, Jonathan Pélissié, Jean-Marcelin Buttin, Xavier Mignot, François Van der Merwe ou encore Liam Gill. "On a essayé de trouver le bon équilibre entre joueurs d’expériences et plus jeunes talents" , détaille Yann Roubert, ce qui donne le sentiment à ce dernier "de s’être renforcé. Donc évidemment, on espèrera au moins aussi bien, mieux si on peut" lorsqu’il s’agit de parler des ambitions. Autrement dit, terminer 10e à minima. Mais l’appétit du Lou pourrait venir au fil des joueurs : "On ne s’interdit rien. Tout ce qu’on peut croquer, on ne se privera pas." Et ce, en toute conformité avec le règlement.