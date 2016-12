Top 14 – Lyon : 3 mois d’absence pour Rudi Wulf !

Comme on pouvait le craindre, l’ailier néo-zélandais souffre d’une fracture du radius du bras gauche et sera indisponible pour au moins 3 mois. Si l’on rajoute les blessures de Napolioni Nalaga (mollet), Jone Tuva (genou), Henry Clunies-Ross (lombalgie) et Franck Romanet (poignet), le LOU est décimé à ce poste puisqu’il ne lui reste plus que Toby Arnold comme ailier de métier de disponible. Si Thibaut Regard peut dépanner, le club s’active tout de même pour boucler l’arrivée d’un joueur supplémentaire qui pourrait être Hosea Gear. Si les négociations sont bien avancées avec le Clermontois, ce n’est pas encore bouclé.