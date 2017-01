TOP 14 - La Rochelle - Grenoble (40-3) : Le Stade rochelais démarre 2017 sur les chapeaux de roues

Une nouvelle année démarre ce dimanche mais rien ne semble avoir changé pour La Rochelle, qui continue à jouer dans la cours des grands. Vainqueur avec le bonus offensif de Grenoble (40-3), le Stade rochelais vient rejoindre Clermont tout en haut du classement, avec 46 points. Encore en vie à la pause avec un score de 16 à 3, le FCG n’a pu que constater les dégâts en seconde période, encaissant trois essais par Botia (49e), Lacroix (60e) et Gourdon (74e). Avec dix points de retard sur Lyon, premier relégable, la descente se rapproche pour Jonathan Wisniewski et ses partenaires.

Certains signes ne trompent pas et ne plaident pas en faveur des Grenoblois. Les trois premiers essais marqués par La Rochelle l’ont été après un carton jaune. Mais si c’était bien contre le FCG sur l’essai de pénalité consécutif à un plaquage à l’épaule de Nigel Hunt sur Kini Murimurivali qui lui a valu la double peine (10e), et sur le second, de Botia (49e), Grenoble était à quinze contre quatorze lorsqu’il a encaissé le troisième essai de Gabriel Lacroix (60e).

Levani Botia (La Rochelle) face à Grenoble - 1 janvier 2017AFP

Autre signe, alors que le score était de 23-3 (donc pas encore irrémédiable), Gilles Bosch a expédié en ballon mort une pénalité que ses partenaires avaient chèrement obtenue dans les 22 mètres rochelais. De quoi mettre le moral de tout un groupe dans les chaussettes...

" On a deux pieds en Pro D2 (Mignot) "

Grenoble s’est bien crée des opportunités durant la rencontre mais n’en a concrétisé qu’une seule. Une simple pénalité de Jonathan Wisniewski peut avant le quart de jeu et puis plus rien. Le staff isérois, qui a décidé de sortir toute sa première ligne, au supplice en mêlée, juste avant la pause, devra aussi assumer cette décision, lourde sur le plan humain, avec les intéressés. "On a deux pieds en Pro D2" : la citation est de Xavier Mignot, martyrisé par Gabriel Lacroix sur le troisième essai de la rencontre, à chaud au micro de Canal +. Elle traduit bien l’état d’esprit dans lequel se trouve le FCG au premier jour de 2017.

À l’inverse, La Rochelle sort avec un peu plus encore de confiance après avoir balayé son deuxième relégable d’affilée. Très intelligent et efficace ballon en main, Victor Vito a été excellent. Le buteur Zack Holmes a réussi un 100% au pied et inscrit 17 points. Gabriel Lacroix reste sur son nuage avec un essai magnifique et d’autres cadres tels Kévin Gourdon ou Kini Murimurivali, auteur d’un drop improbable en fin de match, se sont aussi régalés. Si les espoirs de Grenoble en ont pris un sacré coup en ce début d’année, ceux de la Rochelle de réussir quelque chose de grand en fin de saison sont plus que jamais intacts.