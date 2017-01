Top 14 - La nouvelle mission des Rochelais : gérer la pression

Ce qu’ils savent c’est qu’ils ne savent pas. Oui, les Rochelais, deuxièmes du Top 14 après 16 journées, ne savent pas où ils en seront après le 6 mai, date du dernier round du championnat. Un match à Clermont, leader provisoire, qui conclura la phase régulière. Et puis ? N'est-ce pas le lot de tout le monde ?

Le quart de Challenge Cup en poche

Ce qu’ils ont à l’esprit depuis samedi dernier, c’est d’avoir réussi pour la seconde fois de l'histoire du club à se qualifier pour les quarts de finale de la Challenge Cup, où ils iront défier les Ecossais d’Edimbourg à Murrayfield, fin mars. "C’est une chose qui va compter dans l’histoire du groupe" , souligne Patrice Collazo. "Les joueurs écrivent leur histoire, à eux de faire qu’elle soit belle" .

Levani Botia (La Rochelle) face à Gloucester - 8 décembre 2016Icon Sport

Pour le Top 14 et son dénouement, il faudra encore patienter. Mais ce que les Jaune et Noir savent déjà, c’est que Toulon les attend ce samedi à Mayol pour la 17e journée. Et que Patrice Collazo reste le même, surtout "après une piètre semaine d’entraînement" . Ces derniers jours, il n’a cessé de les prévenir, qu’il faudrait "mettre la bonne disquette" .

Collazo : "Des joueurs, ils en ont plein les étagères..."

"La prestation de Toulon aux Saracens, c’est le match qui doit nous filer des cauchemars, on voit ce qui nous attend" , explique l’entraîneur en chef. "Si on ne se prépare pas, Toulon va nous le faire comprendre. Peut-être qu’il leur manque des joueurs, comme il nous en manque trois, mais ils en ont plein les étagères…"

Patrice Collazo, le manager de La Rochelle - octobre 2016Icon Sport

Toulon donc, mais aussi Toulouse, le Racing 92, Pau, Lyon et donc Clermont : six voyages attendent le Stade rochelais, jusqu’en mai, pour quatre réceptions. Le fil rouge depuis 16 journées, c’est le classement que les observateurs comme le public regardent puisque les Maritimes ont toujours été en haut.

Une saison qui restera à l'opposé des autres

Une position qui n’est pas sans conséquence pour les acteurs rochelais, et qu’ils aimeraient bien entendu conserver le plus longtemps possible. "Les saisons précédentes, La Rochelle se battait pour ne pas descendre" , remarque l’ailier Vincent Rattez. "Cette année, la pression est plus envahissante, plus compliquée mais positive pour rester dans le Top 6. C’est une pression quand même, on se doit plus ou moins de valider le début de saison qu’on a fait" .

Vincent Rattez (La Rochelle)AFP